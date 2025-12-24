Italiana, cápsulas o exprés: ¿qué cafetera es mejor para ti?

Elegir cafetera es una de esas decisiones cotidianas que dicen mucho de los hábitos de cada hogar. En las cocinas españolas conviven tres grandes modelos: italiana, de cápsulas y exprés. Cada uno con sus defensores y sus inconvenientes, y todos con una forma distinta de entender el café.

La cafetera italiana sigue siendo la más clásica. Económica, resistente y sin necesidad de electricidad, ofrece un café intenso y reconocible que muchos asocian a la tradición. Su sencillez es también su límite: no permite controlar la presión, exige atención para evitar que el café se queme y no ofrece opciones como espumar leche. Aun así, su durabilidad y su bajo coste la mantienen como una apuesta segura para los más fieles al ritual.

La cafetera de cápsulas, en cambio, ha ganado terreno gracias a la rapidez y la comodidad. Basta con pulsar un botón para obtener un café uniforme, sin ensuciar ni complicarse. El inconveniente aparece a largo plazo: las cápsulas encarecen cada taza, generan residuos y reducen la posibilidad de personalizar el café. Es la opción ideal para quienes priorizan la practicidad por encima del sabor más elaborado.

La cafetera exprés representa el extremo opuesto. Pensada para quienes buscan un café más aromático y con crema, permite controlar la molienda, la presión y la temperatura, además de preparar bebidas con leche. A cambio, requiere mayor inversión, aprendizaje y mantenimiento, además de ocupar más espacio en la cocina.

Al final, no hay una cafetera mejor que otra, sino una que se adapta mejor a cada estilo de vida.

Cómo limpiar tu catefera

Con el uso diario, la cafetera acumula cal, restos de café y aceites que no siempre se ven , pero que acaban afectando tanto al funcionamiento como al sabor de cada taza. La buena noticia es que no hace falta recurrir a productos caros ni desmontar el aparato: con una limpieza correcta y periódica, la cafetera puede quedar prácticamente como el primer día.

El principal enemigo es la cal , especialmente en zonas con agua dura. Para eliminarla, los expertos recomiendan realizar un descalcificado interno cada uno o dos meses. Basta con llenar el depósito con una mezcla de agua y vinagre blanco a partes iguales (o ácido cítrico disuelto), poner la cafetera en marcha sin café y dejar que el líquido recorra el circuito. A mitad del proceso conviene apagarla y dejar reposar la mezcla unos 15 minutos antes de terminar el ciclo.

Una vez hecho esto, es fundamental aclarar bien el sistema. Para ello, se repiten uno o dos ciclos solo con agua limpia, eliminando cualquier resto de vinagre y evitando sabores indeseados. Este paso es clave para que la cafetera no huela ni altere el aroma del café.

La limpieza exterior y de las piezas desmontables también marca la diferencia. El portafiltros, la jarra o el depósito pueden lavarse con agua caliente y jabón neutro, insistiendo en las zonas donde se acumulan aceites. En cafeteras de cápsulas, conviene limpiar la aguja y la bandeja antigoteo con un cepillo pequeño o un palillo.

El resultado es inmediato: la cafetera recupera presión, calienta mejor el agua y el café vuelve a saber como debe. Un mantenimiento sencillo que no solo mejora cada desayuno, sino que alarga la vida del electrodoméstico y evita averías.