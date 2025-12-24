Cómo dejar la cafetera como nueva

Con el uso diario, la cafetera acumula cal, restos de café y aceites que no siempre se ven, pero que acaban afectando tanto al funcionamiento como al sabor de cada taza. La buena noticia es que no hace falta recurrir a productos caros ni desmontar el aparato: con una limpieza correcta y periódica, la cafetera puede quedar prácticamente como el primer día.

El principal enemigo es la cal, especialmente en zonas con agua dura. Para eliminarla, los expertos recomiendan realizar un descalcificado interno cada uno o dos meses. Basta con llenar el depósito con una mezcla de agua y vinagre blanco a partes iguales (o ácido cítrico disuelto), poner la cafetera en marcha sin café y dejar que el líquido recorra el circuito. A mitad del proceso conviene apagarla y dejar reposar la mezcla unos 15 minutos antes de terminar el ciclo.

Una vez hecho esto, es fundamental aclarar bien el sistema. Para ello, se repiten uno o dos ciclos solo con agua limpia, eliminando cualquier resto de vinagre y evitando sabores indeseados. Este paso es clave para que la cafetera no huela ni altere el aroma del café.

Las piezas

La limpieza exterior y de las piezas desmontables también marca la diferencia. El portafiltros, la jarra o el depósito pueden lavarse con agua caliente y jabón neutro, insistiendo en las zonas donde se acumulan aceites. En cafeteras de cápsulas, conviene limpiar la aguja y la bandeja antigoteo con un cepillo pequeño o un palillo.

El resultado es inmediato: la cafetera recupera presión, calienta mejor el agua y el café vuelve a saber como debe. Un mantenimiento sencillo que no solo mejora cada desayuno, sino que alarga la vida del electrodoméstico y evita averías.