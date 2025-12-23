Cómo mantener limpio el lavavajillas: elimina la grasa y los malos olores con esta técnica infalible

Si tu lavavajillas huele mal y ya no limpia como antes, lo que debes hacer es aplicar una técnica de limpieza que incluya todos sus elementos por separado y, por último, un programa de lavado a alta temperatura que limpie el interior en profundidad.

Lo primero que debes hacer es limpiar el filtro, la rejilla y las aspas. Extráelos del lavavajillas y friégalos a mano en el fregadero con agua bien caliente y jabón lavaplatos.

En la puerta y los rincones del lavavajillas suelen acumularse restos de grasa y suciedad. Vierte un buen chorro de desinfectante, frota con un estropajo para superficies delicadas y enjuaga con abundante agua.

Por último, espolvorea una taza con bicarbonato en el fondo del lavavajillas y sitúa un vaso lleno de vinagre de limpieza en la bandeja superior. Programa un ciclo con agua caliente y verás que queda como nuevo.

Con estas técnicas de limpieza conseguirás eliminar los restos de comida y suciedad que se generan con el paso del tiempo y la humedad que se acumula en el interior del lavavajillas.

No te olvides de llenar el depósito de la sal y del abrillantador para vajillas y de poner un ambientador en el interior para neutralizar los malos olores. Haz esta limpieza cada dos meses y mantendrás el lavavajillas impecable.