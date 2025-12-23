Adiós a las toallas ásperas y con mal olor: cuatro trucos para una colada perfecta

Da igual que compres la mejor lavadora del mercado. Si no tratas bien la ropa antes de lavarla y no seleccionas el ciclo adecuado, terminará estropeándose y perdiendo su color original. Por eso, te proponemos estos consejos para cuidar mejor tu ropa y elegir los mejores productos y programas en el electrodoméstico.

Si tu ropa blanca ha perdido su brillo y parece gris, añade un cacito de oxígeno activo al detergente líquido para blanquear la ropa sin dañarla. Programa un ciclo de lavado a 30 grados y verás cómo recupera su blanco original.

Para mantener los colores vivos de la ropa de color, antes del primer lavado sumerge la ropa en abundante agua y añade una taza de vinagre de limpieza para fijar los colores. Deja reposar 30 minutos y programa un ciclo de lavado con agua fría.

Si tus toallas están ásperas y con mal olor, lávalas vertiendo una taza de bicarbonato en el compartimento del detergente y añade vinagre de limpieza en el lugar del suavizante. Volverá a ser un placer pasarse la toalla por la piel sin que rasque y huela a humedad.

Por último, para una colada más funcional, utiliza un cubo grande para la ropa sucia (de hasta 56 litros), ya que te permitirá almacenar la ropa durante más días. Adquiere también una cesta grande para organizar la colada (al menos 45 litros), para poder doblar toda la ropa seca.

Errores al poner la lavadora

La ropa tampoco saldrá limpia si cometes una serie de errores habituales. Las prisas son malas consejeras y lo mejor es lavar la ropa poco a poco y en los programas aconsejados para cada tipo de tejido.

En primer lugar, no debes cargar demasiado la lavadora. Debería quedar un palmo entre la ropa sucia y el techo del tambor para que los tejidos se froten bien entre sí.

Tampoco programes ciclos demasiado cortos. Muchos tejidos necesitan programas largos para lavarse bien. Además, los programas ECO, que son los que menos gastan, llegan a durar casi tres horas.

No tener limpia la lavadora. Asegúrate de limpiar tu electrodoméstico de forma regular. Revisa las gomas, el cajetín y el interior del tambor. También debes extraer y limpiar el filtro de vez en cuando.