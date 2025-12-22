Tres productos de Mercadona para dejar el baño reluciente

Mantener limpio el aseo es más fácil que tener que acometer una limpieza en profundidad a causa de un mal uso del mismo. Por eso, te proponemos estos tres productos del Mercadona para limpiar el baño a diario y de una forma muy rápida para evitar tener que ponerte los guantes y frotar.

Los polvos activos del Mercadona funcionan muy bien para eliminar la cal incrustada del inodoro. Vierte el contenido de un sobre y, cuando se forme la espuma, distribúyela con una escobilla. Deja actuar 15 minutos, frota con la escobilla y tira de la cadena para eliminar la espuma con la cal.

Las pastillas desinfectantes multiusos son todo un descubrimiento. El truco consiste en utilizarlas dentro de una estructura de plástico para ambientar el inodoro. Es la forma más práctica para mantener el retrete siempre desinfectado después de cada uso. Tan solo tendrás que reponerlas cuando se hayan gastado.

Las toallitas húmedas para baños son ideales para mantener el aseo limpio en una sola pasada. Elimina los restos de cal y de jabón. Tennlas siempre a mano el el cuarto de baño para hacer una limpieza rápida cuando lo necesites. Eso sí, recuerda que no deben tirarse al retrete, sino a la basura.

Tres ambientadores de Mercadona

Si además de mantener el baño limpio quieres que tu casa siempre huela bien, prueba con estos tres productos de Mercadona para diferentes lugares del hogar. En primer lugar, te proponemos el ambientador para armarios y cajones spa, que puedes colgar en la barra junto a las camisas o ubicarlo sobre las baldas y hasta en el interior de los cajones.

El ambientador con aroma chai es de los más populares de Mercadona por el agradable olor que deja. Ubícalo en el lugar que desees y recuerda darle la vuelta a las varillas cada dos o tres días para mantener el aroma. Por último prueba el ambientador concentrado con olor a flores de Foresan. Echa unas gotas en dos discos desmaquillantes para el cubo de la basura y utilízalo en el cartón del papel higiénico. Es disimulado y ayuda a camuflar los malos olores.