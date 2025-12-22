Tres consejos para que la ropa de color salga perfecta de la lavadora.

Si estás cansado de estropear tu ropa de color utilizando productos o programas inadecuads, no te pierdas estos tres trucos para recuperar su color y eliminar las bacterias, malos olores y bacterias.

Corta una esponja en tres trozos (hazlo con tijeras para que no suelte restos), añade una cucharada de sal al compartimento del detergente en el cajetín y programa un ciclo de agua fría. Estos fragmentos de esponja generarán espacios entre la ropa y esta se lavará mejor y saldrá mucho más suave.

Para eliminar bacterías del mal olor de las toallas, añade una pastilla de detergente en gel y una taza de bicarbonato en el interior del tambor y perfumador en lugar de suavizante en su compartimento correspondiente en el cajetín. Programa un ciclo de 60 grados para acabar mejor con las bacterias.

Para eliminar manchas secas y difíciles prepara una mezcla con 500 ml de agua templada, un cacito de oxígeno activo y unas gotas de jabón lavaplatos en un recipiente con difusor. Pulveriza sobre las manchas, deja actuar durante 30 minutos y programa un ciclo de lavado habitual.

Productos indispensables para limpiar el baño

Una vez aprendidos los consejos para poner bien la lavadora, echa un ojo a estos tres productos del Mercadona para limpiar el cuarto de baño a diario.

Los polvos activos funcionan muy bien para eliminar la cal incrustada en el inodoro. Vierte el contenido de un sobre y distribuye la espuma con la escobilla. Deja actuar 15 minutos, frota y tira de la cadena para eliminar los restos.

Puedes comprar pastillas desinfectantes y colocarlas dentro de una estructura de plástico para que duren más tiempo y tu inodoro esté siempre libre de bacterias. Por último, las toallitas húmedas para el baño vienen genial para una limpieza rápida y eliminar la cal y el jabón de una sola pasada. Eso sí, no las tires al retrete, sino a la basura.