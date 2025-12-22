Los mejores productos de Mercadona para que la casa huela bien

¿Estás buscando ambientadores para lograr un ambiente agradable en el hogar? Presta atención a los siguientes productos de Mercadona y no te pierdas la parte final del artículo, con un truco para acabar los malos olores en botellas, termos y cantimploras.

El ambientador para armarios y cajones spa funciona muy bien para eliminar los malos olores en el interior de los muebles. Las puedes colgar en las barras, junto a las perchas, encima de las baldas e incluso dentro de los cajones para que tu ropa siempre huela como recién lavada.

El ambientador con aroma chai es uno de los productos más populares de Mercadona en lo que a limpieza del hogar se refiere por el agradable aroma a canela que aporta a toda la casa. Úsalo en el dormitorio, los baños, el salón... Y dale la vuelta a las varillas cada dos o tres días aproximadamente para que siga desprendiendo su aroma.

El ambientador concentrado con olor a flores de la marca Foresan funciona muy bien para eliminar los malos olores del cubo de la basaura. Aplica unas gotas en dos discos desmaquillantes o en algodón y ubícalos en el fondo del cubo. También puedes utilizarlo sobre el cartón del papel higiénico e irá desprendiendo su aroma durante todo el día.

Malos olores en botellas, termos y cantimploras

Si dejamos mucho tiempo botellas, termos y cantimploras con el tapón puesto y queda humedad en su interior, lo más probable es que se generen malos olores y su uso pueda llegar a resultar inseguro. Por eso, debes dejar el tapón siempre quitado y, si en alguna ocasión huele mal, aplicar este truco.

Solo necesitas tres ingredientes. Agrega 100 ml de agua, 100 ml de vinagre y una cucharadita de bicarbonato en el interior. Espera a que haga efervescencia y deja actuar durante 8 horas. Para limpiar el tapón, sumérgelo en un recipiente con agua y vinagre a partes iguales.

Cuando pase el tiempo, limpia muy bien la botella y el tapón para eliminar la mezcla de limpieza y también el olor a vinagre, que aunque quede un ligero aroma desaparecerá al paso de las horas. Lo más importante de este truco es no cerra nunca la botella o el termo durante el proceso de limpieza.