Cinco productos imprescindibles para la limpieza del hogar.

No es necesario complicarse la vida para limpiar el hogar. Con cinco productos puedes abarcar todas las tareas de limpieza sin grandes aparatos o mejunges caseros. Estos son los que no deben faltar en tu armario de limpieza.

El desinfectante multiusos puedes encontrarlo de la marca Sanytol en cualquier supermercado, aunque muchas superficies ya tienen su versión alternativa de marca blanca. Utiliza este producto para desinfectar y limpiar la encimera de la cocina y el inodoro. Pulveriza el producto, deja actuar cinco minutos y después retira con una bayeta húmeda.

La mopa atrapapolvo con gamuzas desechables van genial para darle una pasada rápida al suelo. El palo extensible te permitirá llegar a cualquier rincón bajo los muebles. Para una limpieza del suelo más en profundidad te recomendamos utilizar la aspiradora y la fregona.

Prepara una mezcla multiusos para eliminar grasa a base de agua caliente, vinagre de limpieza y jabón lavavajillas. Humedece una bayeta y ajústala en la mopa. Así podrás utilizarla para limpiar los muebles de la cocina, las baldosas, las baldosas del cuarto de baño e incluso las puertas.

El plumero atrapapolvo es muy útil para una pasada rápida a los muebles. Prueba a ponerlo en un palo y podrás limpiar los zócalos y las paredes sin esfuerzo.

La fregona de microfibra es de los mejores utensilios de limpieza que puedes comprar. No deja marcas, y si la utilizas con jabón neutro en el suelo laminado te quedará perfecto.

Truco extra: limpiar manchas de sudor

Elimina las manchas amarillas de las axilas de las camisetas siguiendo estos pasos: elabora una mezcla con tres cucharadas de bicarbonato, tres cucharadas de agua oxigenada, una de jabón para lavar los platos y el zumo de un limón. Remueve bien hasta que quede una especie de pasta. Aplica la mezcla sobre las axilas y deja que haga efecto durante 15 minutos. Después, frota con un cepillo de limpieza. Por último, programa un ciclo de lavado habitual y verás que la ropa queda como recién comprada.