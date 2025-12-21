Utiliza este truco para limpiar la alcachofa de tu ducha
El baño es una de las habitaciones que más atención debemos prestar a la hora de limpiar
V. R.
La limpieza del hogar es una tarea tediosa que en ocasiones puede causar pereza, pero hoy en día, gracias a las redes sociales, encontramos multitud de trucos y consejos para conseguir una limpieza perfecta.
En el caso del baño, son múltiples los productos indicados para limpiar cada uno de los elementos que lo componen.
La alcachofa de la ducha es uno de esos elementos que creemos que no necesita atención, pero es fundamental mantener limpia si no queremos sufrir daños en nuestra piel o pelo a la hora de ducharnos.
Sigue el paso a paso
1.Prepara la mezcla: Llena una bolsa de plástico resistente (tipo congelación) con vinagre blanco y un poco de agua, o solo vinagre si hay mucha cal.
2.Sumerge la alcachofa: Introduce la alcachofa de la ducha dentro de la bolsa, asegurándote de que los agujeros queden bien cubiertos. Si es fija, solo la alcachofa, si es extraíble, puedes meter toda la manguera.
3.Cierra y deja actuar: Cierra la bolsa con una goma elástica o nudo y deja que el vinagre actúe durante la noche.
4.Frota y desatasca: Retira la bolsa, frota la superficie con un cepillo de dientes viejo y usa un palillo, alfiler o clip para despejar los orificios obstruidos.
5.Enjuaga: Pasa abundante agua tibia y seca con un paño suave para que quede brillante.
- Fallece Rufi Velázquez, la madre de las bibliotecas municipales de Zamora
- Campamento militar en Zamora: Ocho millones para tres nuevas edificaciones en Monte la Reina
- Los sismógrafos detectan un terremoto en este pequeño municipio zamorano
- Autovía Zamora-Portugal: La variante de Alcañices de la A-11 evitará el paso por el monte Sahú
- Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas
- Miguel Ángel y José Antonio Castrillo: 'En los galgos, tener suerte es fundamental
- La jueza llama a declarar a Guarido, la viceinterventora y el exsecretario en la querella por denuncia falsa y malversación
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual