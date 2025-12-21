Utiliza este truco para limpiar la alcachofa de tu ducha

La limpieza del hogar es una tarea tediosa que en ocasiones puede causar pereza, pero hoy en día, gracias a las redes sociales, encontramos multitud de trucos y consejos para conseguir una limpieza perfecta.

En el caso del baño, son múltiples los productos indicados para limpiar cada uno de los elementos que lo componen.

La alcachofa de la ducha es uno de esos elementos que creemos que no necesita atención, pero es fundamental mantener limpia si no queremos sufrir daños en nuestra piel o pelo a la hora de ducharnos.

Sigue el paso a paso

1.Prepara la mezcla: Llena una bolsa de plástico resistente (tipo congelación) con vinagre blanco y un poco de agua, o solo vinagre si hay mucha cal.

2.Sumerge la alcachofa: Introduce la alcachofa de la ducha dentro de la bolsa, asegurándote de que los agujeros queden bien cubiertos. Si es fija, solo la alcachofa, si es extraíble, puedes meter toda la manguera.

3.Cierra y deja actuar: Cierra la bolsa con una goma elástica o nudo y deja que el vinagre actúe durante la noche.

Coloca la bolsa y acciona el agua / CEDIDA

4.Frota y desatasca: Retira la bolsa, frota la superficie con un cepillo de dientes viejo y usa un palillo, alfiler o clip para despejar los orificios obstruidos.

5.Enjuaga: Pasa abundante agua tibia y seca con un paño suave para que quede brillante.