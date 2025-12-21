Olvídate de las manchas en tu ropa blanca

Las prendas blancas son un básico en cualquier armario, pero también las más difíciles de mantener impecables. Las manchas de sudor, comida o por el uso diario pueden arruinar su aspecto en poco tiempo.

Por eso, conocer los métodos más eficaces para limpiar la ropa blanca se ha convertido en un aliado imprescindible para alargar su vida y devolverle su brillo original.

¿Quién no se ha encontrado una molesta mancha de sangre, maquilla o boli en su ropa? Pueden parecer, a priori, muy difíciles de eliminar, pero es mucho más sencillo de lo que parece.

Soluciones para las manchas típicas o que más se resisten

Una de las manchas que más problema crea son las de sangre y sobre todo si se ha quedado seca.

Para poder eliminar esas manchas molestas tan solo necesitas meter tu prenda en un recipiente, colocar un hielo encima de la mancha y después, echar agua muy fría encima y dejarlo actuar.

Otro método es con agua oxigenada, si la dejas actuar unos minutos y después frotas, verás como la mancha desaparece.

Para las manchas de maquillaje usarás un producto que no te esperas: espuma de afeitar.

Basta con que en un recipiente pongas sobre la mancha la espuma de afeitar, sumerjas la prenda en agua caliente y vuelvas a repetir el proceso frotando con un cepillo de cerdas fuertes, verás como la mancha pasa a la historia.

En el caso de la manchas de bolígrafo el producto estrella es el gel hidroalcohólico, un proceso que tendrás que repetir cuantas veces sea necesario.