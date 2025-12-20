Rupa Parmar, doctora, señala la clave de la tos para identificar el virus este invierno en España: "Ten en cuenta el tipo de tos..."

España atraviesa un momento delicado en términos de salud pública debido a la virulencia con la que los virus respiratorios están actuando este invierno. Las cifras de contagios continúan en ascenso y las previsiones epidemiológicas sugieren que lo más duro está aún por venir, estimándose que el pico máximo de la gripe coincidirá precisamente con las celebraciones de la Navidad. Este escenario se complica al coexistir con otros patógenos que siguen circulando activamente, como el covid-19 y los rinovirus causantes del resfriado común, creando un cóctel viral que satura las urgencias y genera confusión entre la población.

Discernir qué enfermedad padecemos se ha convertido en una prioridad para muchos pacientes que, ante el malestar, dudan sobre qué medidas tomar o qué tratamiento seguir. Aunque la mayoría de los cuadros clínicos comparten señales evidentes, existen matices determinantes que permiten identificar la naturaleza de la infección. En este contexto, la doctora Rupa Parmar, una reconocida médica de cabecera cuyas declaraciones han sido recogidas por el medio británico The Mirror, ha ofrecido una guía práctica para diferenciar estas dolencias prestando atención a detalles específicos que el cuerpo manifiesta.

El matiz revelador: dime cómo toses y te diré qué tienes

Identificar el tipo de tos se presenta como la herramienta más útil para el diagnóstico casero inicial, según explica la especialista. Este síntoma, omnipresente en las tres patologías mencionadas, varía sutilmente en su forma y frecuencia. Para la doctora Parmar, la observación atenta de esta reacción corporal resulta fundamental.

En el caso de un resfriado común, la tos tiende a ser leve, menos invasiva y generalmente acompañada de mucosidad o congestión nasal evidente desde el principio. Por el contrario, la gripe presenta un cuadro diferente. La experta señala que, en los procesos gripales, la tos se manifiesta de forma seca y suele aparecer junto con otros síntomas de manera abrupta. Todo ocurre muy rápido en el caso de la gripe: el paciente pasa de encontrarse bien a sentirse abatido en cuestión de horas.

Respecto al covid-19, la situación guarda similitudes con la gripe, pero mantiene una característica distintiva. La tos asociada al coronavirus también es seca, pero destaca por ser extremadamente persistente y continua. Según detalla la doctora Parmar, muchas personas afectadas por covid sufren episodios de tos que se prolongan durante más de una hora o experimentan tres o más ataques intensos a lo largo de un solo día, lo cual marca una diferencia clara frente a la tos más esporádica de otras afecciones.

La velocidad de aparición y otros indicadores

Evaluar la rapidez con la que se presentan los signos de la enfermedad ayuda también a despejar dudas. Los virus actúan con tiempos distintos. Mientras que el resfriado suele instalarse de forma gradual, permitiendo al paciente notar un empeoramiento progresivo durante varios días, la gripe golpea de inmediato. Esa aparición repentina de fiebre alta, dolor muscular generalizado y fatiga extrema es el sello de identidad del virus de la influenza.

Diferenciar estos cuadros resulta vital para proteger a los más vulnerables. Saber si se trata de covid-19 o gripe permite tomar decisiones responsables, como el aislamiento voluntario o el uso de mascarilla en las reuniones familiares propias de estas fechas, evitando así la propagación a personas mayores o inmunodeprimidas. Además, cada virus requiere un manejo diferente; los antibióticos, cabe recordar, carecen de utilidad ante cualquiera de estos tres enemigos virales y su uso indiscriminado solo genera resistencias bacterianas.

La prevención como mejor estrategia

Ante la duda, la consulta profesional sigue siendo el camino más seguro. La doctora Parmar insiste en que existen diferencias clave que facilitan la identificación, pero subraya que la opinión de un facultativo es insustituible si la incertidumbre persiste. "Más vale prevenir que curar cuando se trata de salud", afirma la médica, recordando la importancia de no subestimar los síntomas si estos se agravan o perduran en el tiempo.

Protegerse mediante la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo, y mantener hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos continúan siendo las barreras más efectivas contra el contagio. Planificar las reuniones navideñas con prudencia y ventilar los espacios cerrados ayudará a mitigar el impacto de esta triple amenaza viral. Escuchar a nuestro cuerpo y analizar señales como el tipo de tos, tal y como sugiere la doctora Parmar, puede ser el primer paso para cuidar de nuestra salud y la de quienes nos rodean en esta época festiva.