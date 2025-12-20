Hacer la colada sin perder espacio: pequeños trucos que marcan la diferencia

Tender la ropa es una de esas tareas cotidianas a las que no siempre prestamos atención, pero hacerlo bien puede marcar la diferencia.

Desde aprovechar mejor el espacio hasta facilitar un secado más rápido y ordenado, la forma de tender la colada influye más de lo que pensamos.

Trucos para optimizar el espacio

En el caso de las sábanas, tenderlas correctamente es clave para que se sequen bien, ocupen menos espacio y queden con menos arrugas.

Al tratarse de prendas grandes, conviene sacudirlas antes de tenderlas para eliminar el exceso de agua y ayudar a que el tejido se airee mejor.

Para otras prendas como pueden ser las camisetas o los vaqueros existen trucos que también son efectivos para ahorrar espacio.

En el caso de las camisetas, colgarlas por la parte inferior, sujetándolas con pinzas por el bajo o por las costuras laterales, es una forma de evitar que se deformen los hombros y se consigue que ocupen menos ancho en el tendedero.

Para los vaqueros, es aconsejable doblarlos por la mitad a lo largo y colgarlos por la cintura o por una de las perneras.

Otra opción muy práctica es colgarlos boca abajo, sujetando las perneras, ya que esta zona suele ser más estrecha y permite que entren más prendas en la misma cuerda. Además, esta posición favorece un secado más rápido de las zonas más gruesas.

Incorporar estos trucos en la rutina diaria marca la diferencia y convierte una tarea cotidiana en un proceso más cómodo y organizado.