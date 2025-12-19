El truco del papel de horno para que el polvo desaparezca durante semanas

No, no es un error: el papel de horno, el mismo que se usas para cocinar, se está convirtiendo en un aliado inesperado para mantener la casa limpia durante más tiempo, especialmente en muebles, estanterías y superficies donde el polvo vuelve al día siguiente.

El método es tan sencillo como sorprendente. Tras limpiar la superficie de forma habitual, basta con pasar suavemente una hoja de papel de horno. El resultado inmediato es un brillo apreciable. Pero no solo eso, lo realmente llamativo viene después: el polvo tarda mucho más en volver a depositarse.

¿Por qué funciona?

El papel de horno contiene una ligera capa de silicona antiadherente. Al frotarlo sobre la superficie, deja una película invisible que reduce la electricidad estática, evita que el polvo se adhiera y repele huellas y marcas.

Es especialmente efectivo en muebles de madera o lacados, estanterías, marcos de cuadros, zócalos y superficies negras o oscuras, las más ingratas.

Duradero

Según profesionales del mantenimiento doméstico, el efecto puede durar hasta dos o tres semanas, reduciendo de forma notable la necesidad de limpieza frecuente.

Un truco poco conocido, barato y eficaz que demuestra que, a veces, la solución no está en comprar más productos, sino en mirar el cajón de la cocina con otros ojos.