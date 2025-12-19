El truco de limpieza para eliminar las manchas amarillas de sudor en la ropa blanca para siempre

Directo al grano. Elimina las manchas amarillas de las axilas de las camisetas siguiendo estos pasos: elabora una mezcla con tres cucharadas de bicarbonato, tres cucharadas de agua oxigenada, una de jabón para lavar los platos y el zumo de un limón. Remueve bien hasta que quede una especie de pasta. Aplica la mezcla sobre las axilas y deja que haga efecto durante 15 minutos. Después, frota con un cepillo de limpieza. Por último, programa un ciclo de lavado habitual y verás que la ropa queda como recién comprada.

Blanquear calcetines

El siguiente truco te enseña a blanquear los calcetines ennegrecidos sin esfuerzo. Primero, agrega agua muy caliente en un balde o recipiente de gran capacidad. Añade tres cucharadas de percarbonato, una cucharada de sal, un tapón de detergente líquido para la lavadora y un buen chorro de vinagre de limpieza. Remueve todo bien y deja que actúe dos horas. Al paso del tiempo verás en el agua toda la suciedad que ha salido. Para concluir, programa un ciclo a 40 grados.

Repeler polvo

Atento a esta elaboración que te permitirá repeler el polvo en los muebles durante mucho más tiempo. En un recipiente con difusor, mezcla una cucharada de aceite de oliva, una de vinagre de limpieza y otra de jabón para lavar los platos. Remata con 20 gotas de aceite esencial y agrega agua hasta cubrir el recipiente. Pulveriza la fórmula en un paño de microfibra y limpia los muebles. Verás que el polvo ya no se pega y los muebles duran más tiempo limpios y protegidos.

Una persona limpia los muebles de madera en un hogar. / Freepik

Prevenir huellas en cristales

En un pulverizador prepara una mezcla con 200 ml de agua, 200 ml de vinagre de limpieza, un chorro de abrillantador del lavavajillas y jabón para lavar los platos. Agita con profusión y limpia los cristales ayudándote de papel absorbente para atrapar las pelusas. Verás que los cristales quedan relucientes y que las huellas ya no se marcan más.

Limpieza con esponja

Para terminar, dos trucos extra para incorporar la esponja a tu rutina de limpieza del hogar. Primero, puedes acabar con el mal olor en el tambor de la lavadora introduciendo una esponja empapada en vinagre de limpieza y varias gotas de aceite esencial. Programa un ciclo corto sin ropa y verás el aroma agradable que deja en el interior del electrodoméstico.

Y para limpiar las ventanas con raíles, sobre todo en época de lluvias, cuando se acumula polvo y suciedad, pon encima una esponja y marca con un rotulador la medida de los raíles. Realiza dos cortes longitudinales para ajustar la esponja a estos. Por último, aplica crema detergente multiusos y retira la suciedad con una bayeta. Verás que queda como nueva.