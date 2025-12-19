Conoce el secreto para doblar las sábanas
No te pierdas el truco viral que lleva tiempo en internet
V. R.
Hacer la colada forma parte de la rutina semanal de la mayoría de los hogares. Separar por colores, elegir el programa adecuado y tender la ropa ya no supone un gran problema.
Sin embargo, hay un momento del proceso que sigue generando frustración colectiva: doblar las sábanas.
Las sábanas bajeras con gomas, que se resisten a quedar rectas, ordenadas y ocupando poco espacio son el talón de aquiles de todo aquel que se enfrenta a poner la lavadora.
El resultado suele ser un amasijo de tela imposible, que se convierte en una bola y acaba en el fondo del armario, ocupando más sitio del necesario.
Tus sábanas como si fueran un paquete
En este vídeo podrás aprender de una forma sencilla y rápida a doblar las sábanas para que queden compactas, ordenadas y ocupen el mínimo espacio posible sin esfuerzo.
En un contexto en el que cada vez se valora más el orden y el aprovechamiento del espacio en el hogar, pequeños gestos como doblar correctamente las sábanas pueden marcar una gran diferencia.
