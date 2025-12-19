Conoce el secreto para doblar las sábanas

Hacer la colada forma parte de la rutina semanal de la mayoría de los hogares. Separar por colores, elegir el programa adecuado y tender la ropa ya no supone un gran problema.

Sin embargo, hay un momento del proceso que sigue generando frustración colectiva: doblar las sábanas.

Las sábanas bajeras con gomas, que se resisten a quedar rectas, ordenadas y ocupando poco espacio son el talón de aquiles de todo aquel que se enfrenta a poner la lavadora.

El resultado suele ser un amasijo de tela imposible, que se convierte en una bola y acaba en el fondo del armario, ocupando más sitio del necesario.

Tus sábanas como si fueran un paquete

En este vídeo podrás aprender de una forma sencilla y rápida a doblar las sábanas para que queden compactas, ordenadas y ocupen el mínimo espacio posible sin esfuerzo.

En un contexto en el que cada vez se valora más el orden y el aprovechamiento del espacio en el hogar, pequeños gestos como doblar correctamente las sábanas pueden marcar una gran diferencia.