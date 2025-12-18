El truco exprés para tener la casa en Navidad como los chorros del oro sin tener que limpiar mucho

Con las comidas familiares, las visitas inesperadas y la casa llena, la limpieza en Navidad suele convertirse en una carrera contrarreloj, sobre todo, si no estás de vacaciones.

La buena noticia es que, salvo que tengas familiares muy tiquismismiquis o alérgicos al polvo, no te va a hacer falta limpiar más... sino mejor y en los sitios clave.

El método consiste en concentrar la limpieza en las superficies que reflejan la luz. Bastaría así con un repaso rápido a espejos, cristales, grifos, pomos y encimeras. Solo con hacer esto multiplicas la sensación de limpieza en toda la casa. Cuando estas zonas brillan, el resto parece automáticamente más ordenado.

La iluminación: clave

A este gesto se suma un segundo truco decisivo: bajar la intensidad de la luz blanca y apostar por iluminación cálida. Guirnaldas, lámparas indirectas y velas LED suavizan sombras, disimulan imperfecciones y crean un ambiente acogedor que “perdona” pequeños detalles.

El último paso es casi psicológico: ordenar a la vista y esconder lo que no se usa. Además, cuida los detalles: una cesta bonita para mantas, otra para mandos o juguetes y un aroma neutro (limón, pino o canela) hacen el resto. El resultado es una casa que parece recién limpiada… aunque no lo esté del todo.

Manchas durante la Navidad

Las comidas familiares durante la Navidad con sus brindis, sus salsas y sus turrones juegan a veces malas pasadas justo en los momentos en los que estás fuera de casa sin ropa de cambio o cuando luces tus mejores galas para celebrarlas fiestas. Sin embargo, casi todas tienen solución si se actúa rápida y con el método adecuada. Para ayudarte, hemos creado una lista de manchas habituales durante la Navidad y el truco perfecto para eliminarla de forma eficaz.

El peligroso vino tinto

No falla. Basta que quieras hacer un brindis con vino para que en el choque de copas alguna caiga, se rompa y acabe el caldo en tu vestido. Si esto ocurre y no quieres estar con la mancha toda la comida, que no cunda el pánico. Puedes quitarla en cuestión de diez minutos cubriendo la mancha con sal fina para que absorba el líquido. En menos de un cuarto de hora ya puedes aclararla con agua fría y aplicar jabón líquido directamente antes de lavar con fuerza. Si aún así se resiste, prueba mezclando agua oxigenada y detergente a partes iguales.

La grasa del asado

Salen de los platos típicos: cordero, cochinillo, embutidos… Si de repente te has dado cuenta de que varias gotitas grasientas han caído sobre tu pantalón, tranquilo. Espolvorea bicarbonato o maicena para absorber la grasa. Frota con un poco de lavavajillas, ya que es desengrasante). Después, lava con agua caliente, salvo que la prenda no lo admita. Adiós mancha.

Chocolate y turrón

Si tienes niños, este truco te va a venir a las mil maravillas. Si cae en su ropa, lo primero que debes de hacer es retirar lo sólido sin extenderlo. No frotes ya que si no se propagará por toda la tela. Moja la mancha con leche tibia durante 20 minutos y lava con detergente habitual. La leche deshace las proteínas del cacao y evita cercos.

Cera de velas

Si pones velas para dar un ambiente cálido a tu cena, es más que probable quqe tu mantel sufra las consecuencias. Si es así, a la hora de lavarlo, asegúrate de que la cera está fría por completo. Después, retira la capa dura con cuidado y coloca papel absorbente encima. Después pasa la plancha templada para que el calor derrita la cera hasta que desaparezca. Se acabó. Si luego lo lavas, quedará como nuevo y sin ningún resto aceitoso.

Salsas de tomate

Muy comunes no solo en cenas y comidas copiosas de Navidad, sino en tu día a día, así que guárdate este truco.

Cómo quitarla:

Humedece la zona con agua fría .

. Añade unas gotas de vinagre blanco .

. Frota con detergente y aclara.

Truco: Evita siempre el agua caliente al principio: fija la mancha.

Maquillaje de fiesta

Bases, labiales, purpurina, maquillaje... a veces restos de pintura o polvos te estropean el look pero, tranquilo, no necesitas cambiarte si esto ocurre. Para eliminarla, usa agua micelar para deshacer la mancha. Después frota con suavidad y lava la zona. ¡Ya está!