El truco del estropajo seco para limpiar migas y polvo fino

A veces, los trucos de limpieza más eficaces no están en productos caros ni en fórmulas complicadas, sino en gestos tan simples que pasan desapercibidos. Uno de ellos consiste en usar un estropajo completamente seco para retirar migas y polvo fino, una técnica tan básica como efectiva que empieza a recomendarse incluso por profesionales de la limpieza doméstica.

La escena es habitual: una mesa llena de migas, arena en la encimera o restos de suciedad fina en el sofá. El impulso más común es pasar un trapo húmedo, pero el resultado suele ser el contrario al esperado: las partículas se dispersan y se adhieren más a la superficie. Sin embargo, con el estropajo seco ocurre justo lo contrario.

Al deslizarlo suavemente, la textura del estropajo genera una ligera electricidad estática que hace que las migas se agrupen entre sí, facilitando su retirada de una sola pasada. No hay agua, no hay productos y no hay riesgo de manchas, lo que convierte este método en una solución rápida para limpiezas exprés.

¿DÓNDE VA GENIAL? Mesas después de comer

Encimeras

Cajones

Asientos del coche

Sofás de tela

No hay productos, no hay agua, no hay esfuerzo.

Superficies lisas

El truco funciona especialmente bien en superficies lisas o textiles resistentes y es ideal para quienes buscan limpiar sin montar un operativo completo. Un ejemplo más de cómo, en limpieza, menos suele ser más.

Un truco sencillo, casi infantil, pero tremendamente práctico. De esos que, una vez conocidos, se quedan para siempre en la rutina diaria.

Paula Ordóñez

Cómo desinfectar un estropajo

Si no un estropajo no se limpia como es debido o se cambia con regularidad, este utensilio puede suponer un peligro para la salud en los casos más extremos.

Al lavar los platos el estropajo que utilizamos absorbe todas las grasas de los restos de comida, por lo que es imposible limpiarlo simplemente con agua. Lo mejor que puedes hacer para que tus platos no se llenen de ninguna de estas grasas es lavar el estropajo con jabón después de utilizarlo y cambiarlo cada dos semanas.

Pero si lo que quieres es asegurarte de que este objeto queda libre de gérmenes puedes probar a desinfectarlo a diario en el microondas de una manera rápida y sencilla.

Llena un bol con un poco de agua y añádele unas gotas de limón. Coloca el estropajo en el recipiente y asegúrate de empaparlo completamente en el agua. Ahora sólo tendrás que meter el estropajo en el microondas durante un minuto para decir adiós a los gérmenes y librarte del olor a humedad.