Cómo dejar el extractor impecable y libre de grasa en tres sencillos pasos

Si tu extractor está sucio y ya no absorbe los humos como antes, entonces es momento de acometer una limpieza profunda del mismo. En ocasiones nos limitamos a limpiar el exterior, un trabajo estético insuficiente para conseguir un funcionamiento óptimo de la campana extractora. La grasa y la suciedad se acumulan en su interior sin que te des cuenta, pero para remediarlo puedes seguir estos pasos y dejar tu extractor como nuevo.

En primer lugar, retira el filtro y ponlo en el fregadero. Espolvorea dos cazos de bicarbonato y después aplica vinagre de limpieza y jabón para lavar los platos. Deja actuar varios minutos para que se desincruste la suciedad. Después, vierte agua bien caliente y frota con un estrojao. Aclara y deja que seque.

En el interior de la campana extractora es donde más grasa se acumula. Pulveriza un buen desengrasante, deja que haga efecto durante 10 minutos y luego retira la suciedad con una bayeta húmeda. Ya verás que la grasa se despega por sí sola. Accede a las zonas difíciles con papel de cocina. Para limpiar el aluminio del exterior, sírvete de desengrasante y una bayeta húmeda.

Para terminar y que el extractor quede bien brillante, prepara en un recipiente con difusor una mezcla con 200 ml de agua, 200 ml de vinagre de limpieza y 50 ml de alcohol. Aplícalo sobre la campana y frota con papel de cocina o una bayeta húmeda. Esta fórmula te servirá para abrillantar todos los electrodomésticos de la casa, no deja marcas y ofrece un resultado impecable.

Productos de limpieza imprescindibles

Estos elementos para limpiar la casa se convertirán en tus favoritos en cuanto los uses una sola vez. Lo primero es adquirir una escobilla recargable para limpiar el inodoro. Contiene un depósito con difusor que permite soltar una pequeña carga después de cada uso. La recomendación es utilizar un gel desincrustante para el baño.

La mopa atrapapolvo es un imprescindible en todos los hogares. Utiliza gamuzas desechables para arrastrar todo tipo de suciedad. Además, también puedes enganchar una bayeta empapada en agua caliente, vinagre y detergente lavavajillas para limpiar todo tipo de superficies.

Adquiere también un plumero atrapapolvo para realizar una limpieza rápida por casa. No elimina todo el polvo, pero facilita la posterior limpieza del suelo.