El trucazo para que tus interruptores nunca más vuelvan a estar amarillentos

Con el paso del tiempo, muchos hogares comparten el mismo problema: interruptores y enchufes que pierden su color blanco y adquieren un tono amarillento, fruto del polvo, la luz solar y la grasa que se acumula por el uso diario. Aunque la solución suele retrasarse indefinidamente —o directamente se piensa en cambiarlos—, existe un truco sencillo, económico y sorprendentemente eficaz para recuperar su aspecto original.

Profesionales de la limpieza doméstica recomiendan usar alcohol isopropílico, el mismo que se utiliza para limpiar equipos electrónicos. Aplicar una pequeña cantidad en un algodón o paño suave y pasarlo por la superficie del interruptor permite eliminar la película de suciedad oxidada que provoca ese amarilleo tan característico. En la mayoría de los casos, el cambio es inmediato: los plásticos recuperan su blancura sin esfuerzo y sin riesgo para la instalación.

Este tipo de alcohol, que no contiene agua y evapora muy rápido, es seguro para los materiales plásticos modernos y evita dejar residuos. Eso sí, se aconseja no empapar la superficie.

CONSEJOS PARA MANTENER LOS INTERRUPTORES COMO NUEVOS 1. Limpieza regular con microfibra Pásales una bayeta seca o ligeramente humedecida cada dos semanas para evitar la acumulación de polvo y grasa. 2. Alcohol isopropílico para el amarilleo Utiliza un algodón con unas gotas de alcohol isopropílico para devolver el blanco original. Evita mojar en exceso. 3. Evitar productos abrasivos Nada de lejía, estropajos o limpiadores agresivos: deterioran el plástico y aceleran el amarilleo. 4. Protegerlos de la luz directa del sol La exposición continuada a los rayos UV degrada el plástico. Si es posible, usa cortinas o filtros solares en zonas muy iluminadas. 5. Revisar el ajuste de la placa Si el interruptor está flojo, entra más suciedad. Ajusta los tornillos con cuidado para mantenerlo bien sellado. 6. Lavado de manos, el mejor aliado Gran parte del amarilleo procede de grasa y sudor. Si hay niños en casa, insistir en lavarse las manos ayuda más de lo que parece. 7. Sustituir cuando sea necesario Si la decoloración es permanente o hay grietas, la solución más segura es cambiar la pieza. Son económicas y fáciles de instalar.

Si te da cierto temor, como medida preventiva puede estar bien realizar una prueba discreta en una esquina antes de aplicarlo por completo.

Un truco desconocido para muchos que, además de mejorar la estética del hogar, evita sustituir mecanismos que todavía funcionan perfectamente. Un gesto sencillo que demuestra que, a veces, las pequeñas soluciones domésticas pueden rejuvenecer toda una habitación.