Técnica de fregado de doble cubo: la más usada por los profesionales

¿Sabes por qué los profesionales usan el sistema de fregado de doble cubo? Pues es una respuesta muy sencilla: porque funciona. El fregado con doble cubo es una técnica muy utilizada en la limpieza profesional ya que facilita el trabajo y mejora la seguridad, la higiene y la desinfección. ¿La clave? Evita mezclar el agua limpia con la sucia y los contaminantes. Así te lo explican en Clim Profesional.

¿En qué consiste la técnica del doble cubo?

El sistema es sencillo y eficaz: se utilizan dos cubos, A y B.

Cubo A: se llena hasta 3/4 de su capacidad con agua limpia y el fregasuelos o desinfectante correspondiente.

Cubo B: se llena solo 1/4 de agua y debe llevar obligatoriamente un escurridor.

La técnica comienza empapando la fregona o mocho en el cubo A, donde está el agua limpia con producto. Tras fregar la superficie elegida, la fregona se escurre en el cubo B.

Así, el cubo B recoge el agua sucia del fregado, mientras que el cubo A se mantiene limpio para seguir desinfectando correctamente el suelo.

Ventajas del fregado con doble cubo

Más higiene y eficacia: las superficies no se recontaminan con agua sucia.

Uso más cómodo: los carros de fregado suelen llevar ruedas, lo que facilita el transporte por las zonas a limpiar.

Gran adaptabilidad: funciona con fregonas profesionales de algodón, microfibra o mochos estándar.

Mayor eficiencia: el suelo se limpia siempre con detergente limpio, logrando mejores resultados.

Actualmente, comentan en Clim, existe una gran variedad de carros de fregado con doble cubo, tanto profesionales con prensa para fregonas industriales, como modelos domésticos con escurridor tradicional.

Para elegir el más adecuado, es importante valorar la superficie a limpiar: a mayor tamaño, mayor capacidad del cubo; para espacios pequeños, los cubos domésticos son suficientes.