Trucos de limpieza que debes conocer antes de independizarte

Independizarse es un antes y un después. Por fin llega la sensación de libertad total: adiós a los horarios de comidas, hola a hacer lo que te dé la gana, volver a casa a cualquier hora sin miedo a despertar a nadie... Pero ojo, porque no todo es tan idílico.

Con la independencia llegan las responsabilidades. Vivir por tu cuenta —ya sea en alquiler o en una casa en propiedad— implica mantener el orden y la limpieza si quieres sentirte a gusto. Y sí, en ese momento empezarás a entender muchas de las manías de tu madre. Independizarse mola, pero también exige organización y disciplina.

Por ello, desde Fotocasa te proponen una selección de trucos caseros de limpieza, que quizá no conocías y que te ayudarán a mantener a raya la cal de la mampara, devolverle el brillo al fregadero o eliminar por completo los restos de tomate de los tupper.

5 trucos de limpieza que quizás desconoces si te vas a independizar

1. Vinagre de limpieza para la mampara de la ducha

Si al mudarte la mampara del plato de ducha o de la bañera está impecable, intenta que siga así el mayor tiempo posible. El truco es tan sencillo como efectivo: mezcla agua con vinagre de limpieza y aplícalo con una esponja suave. Limpia con movimientos circulares y, al terminar, aclara con agua limpia para retirar el producto.

El resultado: una mampara brillante, transparente y libre de cal durante mucho más tiempo.

2. Bicarbonato y limón para el fregadero

¿Manchas oscuras de óxido, vino o café en el fregadero nada más entrar en tu nuevo piso? Tranquilo, hay solución. Solo necesitas bicarbonato y un poco de limón. Con una bayeta suave —para no rayar la superficie— frota bien hasta que las manchas desaparezcan y, al acabar, aclara con agua para retirar los restos.

Así de fácil: el fregadero volverá a parecer nuevo.

Además, tanto el limón como el vinagre son productos naturales antical gracias a su acidez, por lo que estos remedios caseros también te ayudarán a combatir la cal en la cocina y el baño.

3. Una bolsa de plástico para barrer pelos de mascota

Independizarse con mascota es maravilloso… hasta que miras el suelo y parece una alfombra de pelo. Un truco muy eficaz es envolver la escoba con una bolsa de plástico y barrer de forma normal. La electricidad estática que se genera atrae el polvo, los pelos y cualquier resto de comida.

¿Te cuesta creerlo? Pruébalo. Es un truco poco conocido y también funciona de maravilla para limpiar el sofá, la cama o cualquier textil de la casa.

4. La mezcla perfecta para quitar la salsa de tomate de los tupper

Los tupper de macarrones van a ser un básico en tu vida independiente. Y sí, esas manchas de salsa de tomate que no se van ni a mano ni en el lavavajillas, especialmente en los recipientes de plástico, también tienen solución.

El truco consiste en lavarlos con agua caliente, detergente de platos y una servilleta o papel de cocina. Sigue estos pasos:

Echa detergente en la servilleta de papel. Colócala dentro de la fiambrera. Moja el tupper con agua caliente. Remueve hasta que quede completamente limpio.

5. Vinagre y aceite de oliva para repeler el polvo

Los muebles de madera son auténticos imanes para el polvo. Y si no tienes tiempo ni ganas de pasar el plumero a diario, este truco casero —ideal también para personas alérgicas— te va a salvar.

Prepara una mezcla en un bote con spray con 250 ml de agua, un chorro de vinagre y media cucharada de aceite. Rocía los muebles creando una capa fina.

Y listo: el polvo tardará mucho más en acumularse y no tendrás que limpiar tan a menudo. De nada.

Ahora, subrayan en Fotocasa, entenderás mejor esa frase tan repetida por tu madre: «No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia».