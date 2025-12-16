¿Quieres trabajar en ‘El Hormiguero’? El programa de Pablo Motos busca un ingeniero y dos programadores

‘El Hormiguero’, uno de los programas más influyentes de la televisión española, ha abierto dos nuevas vacantes para incorporar un/a ingeniero/a para su equipo de ciencia y dos programadores/as web.

Ambas posiciones se gestionan a través de InfoJobs. Estas nuevas vacantes están abiertas a todas aquellas personas que buscan aplicar su conocimiento en un proyecto con gran impacto mediático y con una potente cultura de innovación.

Ingeniero/a para el equipo de Ciencia

El área de Ciencia del programa, responsable de algunos de los momentos más icónicos y recordados del formato, busca un/a ingeniero/a con perfil técnico y capacidad para transformar ideas en experimentos, prototipos y montajes que puedan ser ejecutados en directo en televisión.

La posición requiere diseñar y ensamblar dispositivos, proponer soluciones creativas y garantizar la seguridad y viabilidad de cada proyecto presentado en plató. Se trata de un puesto ideal para personas con formación en ingeniería que disfruten del trabajo manual y del reto constante de traducir conceptos científicos en demostraciones espectaculares.

Se buscan candidatos/as motivados y creativos, con conocimientos de electrónica y programación, habilidades de prototipado, competencia en diseño 3D y, sobre todo, con mucha curiosidad.

El puesto ofrece jornada de lunes a jueves, lo que permite disfrutar de un fin de semana de tres días, así como trabajar con un equipo de profesionales multidisciplinar, con mentes inquietas, y en un entorno dinámico donde cada jornada es una nueva aventura. ¡

Además, la persona seleccionada tendrá la oportunidad de ver sus creaciones en televisión! Las personas que quieran unirse al equipo de ciencia del programa ya pueden aplicar a la oferta.

Programadores/as para la web de ‘El Hormiguero’

El programa busca también incorporar dos perfiles especializados para fortalecer su plataforma online, espacio donde conviven ciencia, humor y las entrevistas más punteras. El rol está abierto a candidatos/as de cualquier parte de la geografía española, puesto que se trata de un trabajo 100% remoto.

Las personas seleccionadas desarrollarán la web oficial, integrando mejoras constantes y asegurando su buen funcionamiento. Además, trabajarán en coordinación con los equipos de producción y diseño digital, en un entorno que reclama agilidad, resolución de problemas y mantener la experiencia de usuario en el centro del proyecto.

Se valora especialmente el dominio de cualquier framework de Frontend (React, Angular, Vue, Astro, Next.js…) y el interés por el sector audiovisual y del entretenimiento. Se trata de una oportunidad que ofrece un salario de 1.500 euros por dos semanas de trabajo con 100% teletrabajo a jornada parcial indiferente, por lo que las personas interesadas ya pueden aplicar a la oferta. La difusión de estas vacantes se produce a través de InfoJobs.