¿Quieres trabajar en ‘El Hormiguero’? El programa de Pablo Motos busca un ingeniero y dos programadores

El programa de Antena 3 busca un ingeniero para el equipo de Ciencia

Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Ernesto Izquierdo

‘El Hormiguero’, uno de los programas más influyentes de la televisión española, ha abierto dos nuevas vacantes para incorporar un/a ingeniero/a para su equipo de ciencia y dos programadores/as web.

Ambas posiciones se gestionan a través de InfoJobs. Estas nuevas vacantes están abiertas a todas aquellas personas que buscan aplicar su conocimiento en un proyecto con gran impacto mediático y con una potente cultura de innovación.

Ingeniero/a para el equipo de Ciencia

El área de Ciencia del programa, responsable de algunos de los momentos más icónicos y recordados del formato, busca un/a ingeniero/a con perfil técnico y capacidad para transformar ideas en experimentos, prototipos y montajes que puedan ser ejecutados en directo en televisión.

La posición requiere diseñar y ensamblar dispositivos, proponer soluciones creativas y garantizar la seguridad y viabilidad de cada proyecto presentado en plató. Se trata de un puesto ideal para personas con formación en ingeniería que disfruten del trabajo manual y del reto constante de traducir conceptos científicos en demostraciones espectaculares.

Se buscan candidatos/as motivados y creativos, con conocimientos de electrónica y programación, habilidades de prototipado, competencia en diseño 3D y, sobre todo, con mucha curiosidad.

El puesto ofrece jornada de lunes a jueves, lo que permite disfrutar de un fin de semana de tres días, así como trabajar con un equipo de profesionales multidisciplinar, con mentes inquietas, y en un entorno dinámico donde cada jornada es una nueva aventura. ¡

Además, la persona seleccionada tendrá la oportunidad de ver sus creaciones en televisión! Las personas que quieran unirse al equipo de ciencia del programa ya pueden aplicar a la oferta.

Programadores/as para la web de ‘El Hormiguero’

El programa busca también incorporar dos perfiles especializados para fortalecer su plataforma online, espacio donde conviven ciencia, humor y las entrevistas más punteras. El rol está abierto a candidatos/as de cualquier parte de la geografía española, puesto que se trata de un trabajo 100% remoto.

Las personas seleccionadas desarrollarán la web oficial, integrando mejoras constantes y asegurando su buen funcionamiento. Además, trabajarán en coordinación con los equipos de producción y diseño digital, en un entorno que reclama agilidad, resolución de problemas y mantener la experiencia de usuario en el centro del proyecto.

Se valora especialmente el dominio de cualquier framework de Frontend (React, Angular, Vue, Astro, Next.js…) y el interés por el sector audiovisual y del entretenimiento. Se trata de una oportunidad que ofrece un salario de 1.500 euros por dos semanas de trabajo con 100% teletrabajo a jornada parcial indiferente, por lo que las personas interesadas ya pueden aplicar a la oferta. La difusión de estas vacantes se produce a través de InfoJobs.

