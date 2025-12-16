Los peligros que esconden las luces de Navidad: no, no son tan inofensivas

Parecen inofensivas, amables y llenas de vida. Y lo son, pero también esconden peligros. Hablamos de las luces navideñas y la decoración durante estas fiestas en general, que convierten los hogares en espacios más cálidos y festivos. Las luces de Navidad que colocamos en nuestros abetos, balcones y estancias figuran entre las principales causas de incidentes domésticos durante el mes de diciembre, especialmente cuando se reutilizan elementos antiguos o se conectan múltiples dispositivos a una misma toma.

Los expertos advierten de que el mayor peligro es el sobrecalentamiento de los cables, que puede derivar en cortocircuitos o incluso incendios si las tiras están dañadas o mal instaladas. Otro riesgo común es el uso inadecuado de luces de interior en espacios exteriores, donde la humedad y la lluvia comprometen la seguridad del sistema eléctrico.

Exceso de enchufes, regletas y adaptadores

Además, el exceso de enchufes, regletas sin protección y adaptadores multipuerto incrementa la posibilidad de sobrecargar la instalación. A ello se suman riesgos menores, pero frecuentes, como tropiezos con cables mal colocados, golpes al colocar luces en altura o el contacto de los niños con instalaciones defectuosas.

La recomendación es revisar con cada guirnalda, desenredar cables, evitar nudos y adquirir productos certificados. Una instalación correcta no solo embellece el ambiente navideño, sino que permite disfrutarlo con plena seguridad.