Cómo limpiar la pantalla de televisión para que quede resplandeciente sin ningún riesgo para el cristal
Las pantallas actuales, como LED, OLED, QLED o LCD, requieren un cuidado especial: la limpieza debe ser suave y con productos adecuados para evitar rayones o daños en el recubrimiento
La pantalla de televisión es uno de esos rincones de la casa que suele pasar desapercibido a la hora de limpiar. Sin embargo, mantenerla limpia es importante para una visión correcta aunque debes de tener mucho cuidado porque una mala práctica puede cargarse la pantalla, dejar marcas permanentes o eliminar el recubrimiento antirreflejos. Los técnicos coinciden: la clave no está en limpiar más, sino en limpiar bien.
Lo primero es olvidarse de los limpiacristales tradicionales, alcohol puro, papel de cocina o cualquier producto que pueda rayar o degradar la superficie. Las pantallas actuales —LED, OLED, QLED o LCD— son extremadamente sensibles, y requieren un tratamiento casi quirúrgico.
Siempre apagada
El procedimiento correcto comienza siempre por apagar el televisor y dejar que se enfríe. Con la pantalla oscura es más fácil localizar huellas y polvo, y además se evita que el calor deforme la humedad del paño. El siguiente paso es usar agua destilada o una mezcla suave de agua con alcohol isopropílico al 50 %, siempre aplicada sobre un paño de microfibra y jamás directamente sobre la pantalla.
Errores que nunca debes cometer
- Usar limpiacristales o alcohol puro: deteriora el recubrimiento antirreflejos
- Frotar con fuerza: deja veladuras y marcas permanentes
- Pulverizar directamente sobre la pantalla: puede filtrarse y dañar el panel
- Usar papel de cocina o servilletas: rayones microscópicos que saldrán con el tiempo
- Limpiar con el televisor encendido: rastro de humedad y riesgo de cortocircuitos
El movimiento importa
Los movimientos deben ser circulares y muy ligeros, sin presionar. Si aparece alguna mancha resistente, conviene repetir la operación con paciencia en lugar de insistir con fuerza. Y la regla de oro: no pulverizar, no usar toallitas húmedas y no aplicar productos no diseñados para electrónica.
La buena noticia es que, siguiendo estos pasos, la pantalla queda impecable y alarga su vida útil sin riesgo de rayones ni veladuras. Y lo más importante: solo hace falta una limpieza profunda cada cierto tiempo. Para el día a día, basta con retirar el polvo suavemente con un paño seco.
