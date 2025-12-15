Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta en CarbajalesAsfaltado en la avenida de GaliciaEl Reto Demográfico y el AVE en SanabriaOferta de Empleo Público en Castilla y LeónZamora CF: clasificación
instagramlinkedin

4 trucos de limpieza que no sabías que existían y que necesitas saber

Sigue estos consejos y ganarás en tiempo en la limpieza

Productos de limpieza

Productos de limpieza

V. R.

Mantener la casa limpia no siempre es fácil, pero en redes sociales están triunfando nuevos trucos de limpieza que prometen ahorrar tiempo y esfuerzo.

En el perfil de Instagram de una conocida 'influencer' podemos encontrar todo tipo de tips y trucos desconocidos para el día a día.

En este caso, se trata de cuatro ideas sencillas, que no esperabas que fueran a funcionar, pero que te solucionarán la vida en las tareas cotidianas.

Desde el papel vegetal para el horno hasta la piedra blanca como elementos de limpieza virales que no conocías.

  1. Limpieza para la cal: todos en casa hacemos pizzas, tartas o bizcochos usando papel de hornear, pero tiene otra utilidad sorprendente.

Noticias relacionadas y más

  1. Piedra blanca natural: esta pasta de origen vegetal se va a convertir en tu salida a partir de ahora para limpiar y disimular esas molestas marcas de tu vajilla.
  2. Mejorar el olor de la secadora: impregnar discos desmaquillantes con esencias o aceites naturales le dará a tu ropa el olor perfecto después del secado.
  3. Lavadora limpia: puedes usar las pastillas del lavavajillas dentro de tu lavadora en un programa corto para eliminar la grasa acumulada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents