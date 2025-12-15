4 trucos de limpieza que no sabías que existían y que necesitas saber
Sigue estos consejos y ganarás en tiempo en la limpieza
V. R.
Mantener la casa limpia no siempre es fácil, pero en redes sociales están triunfando nuevos trucos de limpieza que prometen ahorrar tiempo y esfuerzo.
En el perfil de Instagram de una conocida 'influencer' podemos encontrar todo tipo de tips y trucos desconocidos para el día a día.
En este caso, se trata de cuatro ideas sencillas, que no esperabas que fueran a funcionar, pero que te solucionarán la vida en las tareas cotidianas.
Desde el papel vegetal para el horno hasta la piedra blanca como elementos de limpieza virales que no conocías.
- Limpieza para la cal: todos en casa hacemos pizzas, tartas o bizcochos usando papel de hornear, pero tiene otra utilidad sorprendente.
- Piedra blanca natural: esta pasta de origen vegetal se va a convertir en tu salida a partir de ahora para limpiar y disimular esas molestas marcas de tu vajilla.
- Mejorar el olor de la secadora: impregnar discos desmaquillantes con esencias o aceites naturales le dará a tu ropa el olor perfecto después del secado.
- Lavadora limpia: puedes usar las pastillas del lavavajillas dentro de tu lavadora en un programa corto para eliminar la grasa acumulada.
