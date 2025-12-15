4 trucos de limpieza que no sabías que existían y que necesitas saber

Mantener la casa limpia no siempre es fácil, pero en redes sociales están triunfando nuevos trucos de limpieza que prometen ahorrar tiempo y esfuerzo.

En el perfil de Instagram de una conocida 'influencer' podemos encontrar todo tipo de tips y trucos desconocidos para el día a día.

En este caso, se trata de cuatro ideas sencillas, que no esperabas que fueran a funcionar, pero que te solucionarán la vida en las tareas cotidianas.

Desde el papel vegetal para el horno hasta la piedra blanca como elementos de limpieza virales que no conocías.

Limpieza para la cal: todos en casa hacemos pizzas, tartas o bizcochos usando papel de hornear, pero tiene otra utilidad sorprendente.