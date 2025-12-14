Usos del percarbonato y el bicarbonato para la limpieza del hogar

El percarbonato y el bicarbonato son dos productos de limpieza que deberías tener siempre a mano. El primero es un potente blanqueante que no daña la ropa como la lejía, y el segundo es muy versátil y sirve para desincrustar la suciedad y absorber malos olores.

El percarbonato es un producto de limpieza muy efectivo para limpiar la ropa. Para eliminar manchas difíciles, deja la ropa en remojo en agua muy caliente con dos cucharadas de percarbonato, una cucharada de sal, un tapón de detergente líquido, un chorro de vinagre de limpieza.

También puedes usarlo en la lavadora directamente activando un programa a 40 grados. Es una alternativa a la lejía y no daña los tejidos, prolongando su vida útil durante mucho más tiempo y logrando un resultado similar.

Pero también puedes utilizar el percarbonato para blanquear el inodoro si está amarillento o tiene manchas indeseadas. Añade un cazo de percarbonato directamente en la taza con agua hirviendo y deja reposar durante una hora.

Por su parte, el bicarbonato viene genial para absorber malos olores. Vierte un vaso de bicarbonato en un táper de plástico y añade 20 gotas de tu aceite esencial preferido. Luego pon la tapa y realiza varias incisiones. Así tendrás listo un ambientador casero para el interior de tus armarios y canapés.

Puedes limpiar la lavadora con bicarbonato añadiendo una taza directamente en el tambor, otra taza de vinagre en el compartimento del detergente y activando un programa de 60 grados de temperatura. Cuando termine, retira los restos que hayan podido quedar en el interior del tambor con papel de cocina.