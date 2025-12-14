Limpia sofá, sábanas, colchón y cojines en menos de una mañana con estos trucos

Acometer la limpieza del hogar puede abrumar más que la propia tarea en sí. La realidad es que, con organización y recursos, puedes limpiar casi toda la casa en menos de una mañana. A continuación te decimos cómo limpiar la tapicería del sofá, las sábanas, el colchón y los cojines con un puñado de trucos de la 'influencer' @marianordichouse.

Para limpiar la tapicería del sofá, prepara en un recipiente una mezcla con agua tibia, un tapón de detergente y medio tapón de suavizante. Moja un trapo y átalo a la tapadera de una cazuela para elaborar tu instrumento de limpieza. Frota hasta eliminar el polvo y las manchas. Además de mejorar su aspecto, lograrás un olor muy agradable.

Lava las sábanas en la lavadora con un programa delicado con agua fría. Utiliza tu detergente líquido para ropa blanca y suavizante de confianza. La mayoría de las sábanas admiten lavados de 30 y hasta 40 grados, pero si reduces la temperatura alargarás la vida útil del tejido.

Para limpiar el colchón, prepara en un vaso una mezcla de bicarbonato y unas gotas de tu aceite esencial favorito. Ayúdate de un colador de cocina para espolvorear la mezcla sobre el colchón y deja actuar unos 30 minutos. Cuando hayan pasado, pasa el aspirador para eliminar todos los restos.

Y para conseguir que toda tu casa huela bien todo el día, elaborar tu propio ambientador para textiles. Mezcla agua y un tapón de suavizante para la lavadora en un recipiente con difusor y difúndelo por aquellos elementos que no se puedan meter a la lavadora, como los cojines del sofá o las sillas del comedor.

Usos del vinagre de limpieza

No es necesario utilizar el vinagre de limpieza para los trucos antes mencionados, pero igualmente es un producto imprescindible en tu despensa. El vinagre concentrado es la alternativa perfecta a productos abrasivos y peligrosos para la salud como la lejía o el amoniaco.

Puedes utilizar el vinagre de limpieza para limpiar el sarro del inodoro; los espejos y la mampara de la ducha; en un programa de la lavadora para eliminar la suciedad de su interior; en un vaso dentro de la bandeja del lavavajillas para una limpieza exprés del electrodoméstico; y con bicarbonato para desincrustar la suciedad del retrete.