Adiós al pelo encrespado: cómo eliminar la electricidad estática del cabello en segundos

Que tire la primera piedra quien nunca haya visto su cabello electrizarse al quitarse el gorro de invierno. Es algo de lo más habitual: el pelo se encrespa y se eriza cuando las condiciones del ambiente lo favorecen. Aun así, existe una manera sencilla de controlar esos mechones rebeldes en cuestión de segundos. El invierno no solo trae frío y días más cortos. Con la llegada del otoño tardío y la estación invernal, quitarse el gorro al entrar en casa puede convertir nuestro cabello en un auténtico campo de batalla. Esto, como explican desde Mesnobo, ocurre por el roce constante del pelo con los materiales del gorro o la bufanda, lo que genera carga eléctrica y hace que los cabellos se repelan entre sí.

¿Cómo eliminar la electricidad estática? No renuncies al gorro

Las causas más habituales de la electricidad estática son las bajas temperaturas, el aire seco, el viento y los cambios bruscos de ambiente. El problema afecta especialmente a los cabellos secos, saturados de siliconas, con tendencia a engrasarse o recién lavados y secados con secador. Aunque pueda parecer tentador, no deberías dejar de usar gorro, ya que es importante para tu salud. Lo recomendable es sustituir uno de acrílico por otro de lana o algodón. Y cuando los laves, utiliza un suavizante con efecto antiestático para reducir la carga positiva de las fibras. Además, hay un pequeño objeto que conviene llevar siempre en el bolso. ¿Cuál es?

¿Qué hacer con el cabello electrizado? Suaviza y peina

Se trata, nada más y nada menos, que de una bola de papel de aluminio. Aunque parezca un truco extravagante, funciona sorprendentemente bien. Tras quitarte el gorro, basta con pasar la bola por el cabello siguiendo la dirección del crecimiento, de la raíz hacia las puntas. Así, los mechones se alisarán en un instante y recuperarás un aspecto pulido. También es eficaz pulverizar un poco de laca sobre el peine antes de usarlo. Durante el otoño y el invierno, cuida tu melena con productos hidratantes que incluyan ácido hialurónico, aloe vera o miel, y recuerda aplicar aceites capilares con regularidad. Tu cabello te lo agradecerá.