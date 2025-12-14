5 usos del vinagre de limpieza concentrado que no conocías

Hace tiempo que las últimas tendencias en limpieza del hogar sustituyeron algunos productos de toda la vida por alternativas menos agresivas. Así, la lejía o el amoniaco han dado paso a otros como el vinagre de limpieza y el bicarbonato, más económicos y menos peligrosos para la salud.

El vinagre de limpieza tiene multitud de aplicaciones. Puedes utilizarlo para limpiar el sarro que se acumula en el borde del inodoro. Para ello, rellena el borde con papel de cocina y empápalo bien de vinagre. Déjalo reposar toda la noche, retira el papel y verás que queda impecable.

También puedes utilizar el vinagre para realizar una limpieza exprés del lavavajillas, que termina oliendo mal por la acumulación de alimentos. Primero limpia la puerta y el interior con un producto de oxígeno activo, y para rematar la limpieza, coloca un vaso lleno de vinagre en la bandeja y activa un ciclo corto con agua caliente. Esto servirá para limpiar la grasa y quitar olores.

Dejarás los cristales de tu casa impecables si aplicas una mezcla de vinagre de limpieza y agua a partes iguales en un recipiente con difusor. Si además utilizas papel absorbente, no dejarás huellas ni pelusas. Vale tanto para los espejos como la mampara de la ducha.

El vinagre de limpieza también es muy efectivo para limpiar la lavadora. Vierte un vaso de vinagre en el compartimento del detergente y un cazo de bicarbonato directamente en el interior del tambor. Programa un ciclo con agua caliente y elimina los restos que se hayan podido desprender con papel de cocina cuando termine. Así evitarás que tu ropa salga manchada.

Y, por último, para limpiar el fondo del inodoro, vierte un vaso de vinagre de limpieza y un poco de bicarbonato. Espera a que se genere espuma y utiliza la escobilla para frotar toda la suciedad. Aclara el retrete tirando de la cadena y verás lo reluciente que queda.

¿Conocías todos estos usos del vinagre de limpieza? Pues has de saber que no son los únicos. Por eso, debería estar siempre en tu despensa o en la lista de la compra, ya que es un producto versátil, poco agresivo y muy eficaz para la limpieza del hogar y de la ropa.