¿Llega la Navidad y no encuentras la vajilla de los grandes días? Empieza a ordenarla en seis pasos

La Navidad es sinónimo de comidas familiares, más grandes o más pequeñas, que obligan a más de uno a sacar la vajilla de las ocasiones especiales. Una serie de cubiertos, platos y copas que se pasan meses -años en el peor de los casos- escondidos en el armario cogiendo polvo. Si últimamente hemos tenido la 'suerte' de ir a casa de otros familiares para estas lides y este año nos toca actuar de anfitriones, quizá no sepamos ni donde tenemos la vajilla más cuidada del año. Incluso, puede que esté desperdigada en diferentes estancias. Para no caer en el mismo problema año tras año, los siguientes seis trucos serán de gran ayuda.

El primer paso a seguir, un clásico en cualquier operación de limpieza, es seguir un orden. Algo que parece muy sencillo, pero que en muchas ocasiones se olvida y causa quebraderos de cabeza cada vez que toca buscar algo. En este caso, separar cada cosa con sus 'zonas fijas' será indispensable: los cubiertos y vajilla de diario, siempre cerca; la de invitados, en una balda más apartada. El segundo consejo es solo aplicable a los cubiertos, esos utensilios de distinta variedad y que muchos no distinguen en la cubertería 'deluxe'. Si no tienes un lugar donde dejarlo con separadores, es el momento de adquirirlo... y no usarlo como un pequeño cajón de sastre.

La tercera recomendación nos lleva de vuelta a la vajilla, que no tiene por qué tener separadores como tal. Aun así, será visualmente reconfortante y muy útil en la práctica apilar los platos según su tipo o tamaño. No sirve de nada tenerlos todos en el mismo mueble si se juntan los llanos con los hondos o si se mezclan las tazas con los vasos. Con cada cosa en su sitio, siempre mejor. El cuarto paso es aplicable prácticamente a cualquier estancia de la casa y, aunque es más común en los armarios de ropa, no está de más en la cocina. ¿Sois 4 en casa y tienes platos para 35? Quizá es el momento de hacer limpieza o, al menos, dejarlos en un mueble secundario.

Más colocación, menos pasos

El quinto elemento para un correcto orden en la cocina es una distribución práctica de los diferentes muebles. De nada sirve comprar un lavavajillas de última generación si está a 10 metros del armario donde se guardan los platos. Creando un 'camino natural' desde el punto de limpieza hasta su 'garaje', evitaremos tener la vajilla desperdigada por toda la cocina o, incluso, por toda la casa: menos camino, mejor colocación. Por último, lo ideal es no dejar las revisiones periódicas para cuando lleguen las fechas especiales, sino hacerlas cada semana. Ese será el momento ideal en el que redistribuir las piezas, como si de una partida de ajedrez contra la suciedad se tratara.