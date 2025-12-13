Lava las mochilas de tus hijos en casa y déjalas como nuevas con este truco viral

Con el curso avanzado, las mochilas de los niños empiezan a mostrar el paso del tiempo: manchas imposibles, olor a merienda olvidada y rozaduras que parecen definitivas. Sin embargo, un truco doméstico está ganando popularidad entre las familias por su eficacia y rapidez: el limpiador de espuma para tapicerías, el mismo que se usa para asientos del coche.

El procedimiento es simple: basta con pulverizar la espuma sobre la superficie exterior de la mochila, dejar actuar 5 a 10 minutos y frotar con un cepillo de cerdas suaves. Después, se retira el producto con un paño húmedo y se deja secar al aire. La mezcla penetra en las fibras, arrastra la suciedad incrustada y neutraliza olores, sin necesidad de meter la mochila en la lavadora, algo que puede deformarla o estropear cremalleras.

Las familias que lo han probado aseguran que los resultados son casi instantáneos: colores más vivos, tejido más firme y un olor limpio que devuelve a la mochila su aspecto original. Un truco económico, accesible y perfecto para alargar la vida de sus mochilas.

¿Mochilas con o sin ruedas?

Otro melón sobre las mochilas tiene que ver con su peso. Algunos niños se ven totalmente sobrepasados porque los profesores les obligan a sacar todos los días los libros y cuadernos del colegio. ¿Es mejor entonces una mochila con ruedas? Pues depende, porque si el colegio en cuestión está plagado de escaleras, tal vez no le salga rentable. No obstante, si el niño lleva mucho peso o hace trayectos largos entre casa y el centro erscolar, la mochila con ruedas es la mejor opción. Si por el contrario el trayecto es muy corto y va a tener que pasar por escaleras, opta por la tradicional.

Muchos pediatras recomiendan una mochila sin ruedas siempre que el peso no supere el 10–15% del peso corporal del niño.