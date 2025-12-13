Adiós al amigo invisible: la original forma (y competitiva) de regalar estas Navidades que se ha vuelto viral

El amigo invisible tradicional sube de nivel. Esta forma de hacer regalos en grupos de amigos, compañeros de trabajo o familia se torna más divertida, casi una competición para no quedarte sin regalo. En redes sociales se ha popularizado una nueva forma de regalar que cada vez prueban más personas estas fiestas

Se trata de tirar los regalos en el centro de la mesa y darse prisa para coger uno de ellos. Cada miembro del grupo tiene que comprar el mismo productos para todos los participantes y lo deja caer de una bolsa sobre la mesa. Esta idea tan sencilla ahorra muchos quebraderos de cabeza. Porque, en primer lugar, no hay que hacer sorteos para saber quién regala a quién. Además, no hace falta currarse demasiado el regalo. Debe ser algo de lo que se pueda comprar varias unidades sin excederse en el precio y que haya varios modelos para hacer más interesante el momento de elegir el que más te guste cuando caigan en la mesa.

Los productos más habituales en este nuevo amigo invisible son barras de labios, libretas, calcetines de diferentes diseños o productos de cuidado personal. "Divertido" es la palabra que más repite a la hora de definir esta nueva forma de regalar con la que se ahorra tiempo y dinero y convierte la experiencia en algo más impersonal. El resultado final también supera al amigo invisible tradicional porque cada participante en la iniciativa se llevará varios productos que, aunque no han sido pensados específicamente para él o ella, son artículos de uso común que tarde o temprano terminará utilzando.