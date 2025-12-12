Limpiar la vitrocerámica: los mejores productos y trucos, según la OCU

Las placas vitrocerámicas se ensucian muchísimo en casa, así que toca limpiarlas con bastante frecuencia. A la acumulación de grasa se suma el riesgo de rayones durante la limpieza, por lo que conviene tener cuidado con los productos que se usan.

Para ayudarte, en la OCU han hecho una prueba práctica: enviaron al laboratorio distintos sistemas para limpiar placas vitrocerámicas para ver si son eficaces. ¿Quieres saber cuál funciona mejor?

¿Cuál es el mejor producto para limpiar la vitro?

En la prueba aplicaron una mezcla de grasa, margarina y aceite, la dejaron reposar más de 12 horas y después limpiaron con cada uno de los productos. Todos los productos superan al agua sola, pero los más eficaces son el quitagrasas y la pasta de limpieza.

¿Cuál es el mejor producto para sacarle brillo?

Si quieres quitar marcas o darle más brillo a la placa, no pasa nada: también realizaron una prueba con tres productos —alcohol, vinagre de limpieza y limpiacristales—. El limpiacristales resultó ser el más efectivo.

4 preguntas sobre la limpieza de la vitro

¿Con qué frecuencia se debe limpiar la vitrocerámica?

Todo depende de la frecuencia de uso. A diario se limpia ligeramente con agua o detergente lavavajillas, y una vez por semana se realiza una limpieza profunda. Si hay derrames, lo mejor es limpiarlos cuanto antes.

¿Es mejor secar la placa después de limpiarla?

Sí. Si se seca completamente, se evitan las marcas de agua. Para ello se usa un paño limpio y seco.

¿Se puede usar un rascador para eliminar la suciedad?

Las pruebas realizadas en el laboratorio de OCU demuestran que el rascador no raya la placa vitrocerámica con ninguno de los métodos de limpieza usados.

¿Se puede usar cualquier limpiador?

No. Hay limpiadores que no se deben usar. Estropajos y fibras abrasivas pueden dejar arañazos, limpiadores agresivos como la lejía pueden dejar manchas o borrar las líneas que marcan las zonas de cocción, los limpiadores en polvo pueden rayar la superficie y los elementos punzantes también pueden rayar la placa.