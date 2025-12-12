¿Tu lavadora podría estar en peligro? El elemento "olvidado” que causa averías y malos olores

En la mayoría de los hogares, los electrodomésticos trabajan día y noche sin descanso, convirtiéndose en aliados indispensables para las tareas diarias. Sin embargo, su uso constante hace que requieran cuidados periódicos que a menudo se pasan por alto.

Prestar atención a su mantenimiento no solo evita averías inesperadas y reparaciones caras, sino que también garantiza un funcionamiento eficiente y una mayor vida útil.

La lavadora destaca como uno de los aparatos que más sufre por la falta de cuidados básicos.

La goma es uno de los puntos más sensibles, ya que permanece húmeda tras cada lavado y puede convertirse en un foco de bacterias si no se limpia con frecuencia. También es recomendable limpiar el filtro cada varios meses, para evitar que se acumulen pelusas u objetos pequeños.

Cómo limpiar correctamente la goma del tambor

Inspeccionar la goma a fondo. Separar suavemente el borde para buscar residuos, monedas o pelusas ocultas. Aplicar una mezcla limpiadora. Agua templada con detergente o vinagre blanco resulta altamente eficaz. También se pueden usar productos específicos contra el moho. Frotar bien la superficie. Con una esponja o paño suave, limpiar tanto la parte exterior como el interior de la goma. Aclarar y secar. Secar bien el área para evitar la proliferación de hongos. Ventilar la lavadora. Dejar la puerta abierta después de cada uso reduce la humedad y previene nuevos olores.

Un pequeño gesto que puede evitar reparaciones caras

Además de limpiar la goma del tambor, los especialistas recomiendan realizar un lavado de mantenimiento con agua caliente y un programa largo cada cierto tiempo, así como controlar el uso de detergente y revisar el filtro de desagüe.