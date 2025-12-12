Jordi Hurtado y Jorde Évole: el extraño parentesco que une a los ‘Jordis’

Jordi Hurtado ha vuelto a hacer de las suyas… pero esta vez desde el futuro. El mítico presentador de ‘Saber y ganar’, que ya tiene grabados los primeros programas de enero de 2026, ha soltado una predicción que es oro puro: ‘La Revuelta’ llegará a las 6.825 ediciones que acumula el histórico concurso de RTVE en casi 29 años de emisión, porque “el público no miente. Si se aburre o no se lo pasa bien, se nota”. Y ojo, que para él la cosa no se queda ahí: “Nos sobrevivirá a los que lo hacemos ahora”.

No ha sido un camino corto precisamente. Desde aquel casting para RTVE a mediados de los 80 —en el que, ironías de la vida, ni siquiera lo eligieron— hasta hoy, Hurtado ha tenido que insistir, pedir oportunidades y confiar. “Sergi Schaaff vio algo”, ha asegurado. Y vaya si lo vio. “Lo importante para un profesional es poder cumplir tu vocación y seguir haciendo lo que más te gusta”.

Mientras tanto, David Broncano admitió que él llegó “de rebote” a la tele, pero aun así se ha declarado fan absoluto de ‘Saber y ganar’. Ha destacado el nivelazo del concurso, que se ha mantenido temporada tras temporada, algo que “se agradece como espectador”. Por eso, de momento, ha descartado lanzarse como concursante en las ediciones especiales con famosos. Hurtado ha intentado tentarlo proponiendo “bajarlo un poco a tu nivel”, aunque Grison avisa del posible resultado: convertirlo en “Saber y gañán”.

De Jordi a Jordi y tiro porque me toca

Hurtado es uno de los Jordis más icónicos de la tele en España… y resulta que está emparentado con otro Jordi igual de conocido: Jordi Évole. Lo define como “admirable”. El parentesco viene de lejos: la abuela de Évole era prima hermana del padre de Hurtado. “Recuerdo ir de pequeño a Cornellá y ver a toda su familia”, contaba el presentador en 2La Revuelta’.

Homenaje a Robe Iniesta

El día ha comenzado con un golpe para gran parte de España, incluido Hurtado: “la triste noticia de la muerte de Robe Iniesta”. Él seguía al artista “a través de sus concursantes”. Uno de ellos, Ángel, un almeriense de 28 años, celebró sus 100 programas en ‘Saber y ganar’ con pruebas especiales dedicadas a canciones de Robe y ‘Extremoduro’. ‘La Revuelta’ también ha querido sumarse al homenaje a su manera.