Factura de la luz en Navidad: ¿cuánto cuesta encender las luces?

Queramos o no, se acerca otra Navidad. Llega el momento de poner el árbol, las luces, la decoración, etcétera. Y surge la duda sobre cuánto costará en la factura de la luz encenderlas. Lo que marca la diferencia en el consumo no es tanto “encenderlas o no”, sino qué tipo de luces y qué tarifa de luz tienes.

Desde Selectra, han calculado cuánto nos costará este año encender el árbol y cómo hacer para pagar menos.

Luces LED, las más recomendables para gastar menos

Aunque hoy en día casi todas las guirnaldas nuevas son LED, todavía hay hogares que conservan luces antiguas. Y la diferencia entre unas y otras puede notarse en la factura más de lo que parece.

50 luces LED - 2,5 W (0,0025 kWh/h).

100 luces LED - 5 W (0,005 kWh/h).

200 luces LED - 10 W (0,010 kWh/h).

Además de gastar muy poco, duran más y generan menos calor, por lo que son más seguras.

Luces incandescentes, las menos eficientes

Son las clásicas luces de “toda la vida”, pero también las que más consumen.

50 luces incandescentes - 30 W (0,030 kWh/h).

100 luces incandescentes - 60 W (0,060 kWh/h).

200 luces incandescentes - 120 W (0,120 kWh/h).

¿Cuánto dinero supone realmente en tu factura?

Para saberlo con exactitud, basta con mirar la etiqueta energética del producto: ahí verás cuántos vatios consume la cadena de luces. A partir de ese dato es muy fácil calcular el gasto mensual.

100 luces LED: consumen alrededor de 0,005 kWh una hora

100 luces incandescentes: pueden consumir unos 0,07 kWh en una hora. Es decir, una guirnalda incandescente puede gastar hasta 12 veces más que una LED durante toda la Navidad.

Tomando como referencia un uso habitual (del 6 de diciembre al 7 de enero, 5 horas al día, de 18 a 23 h con tarifa PVPC de hoy) el precio adicional en la factura de la luz por el uso de las luces de Navidad sería el siguiente:

Una guirnalda de 100 luces LED suponen un gasto total de solo 0,19 € (diecinueve céntimos).

Una decoración de 200 luces LED tienen un coste total de apenas 0,39 € (treinta y nueve céntimos).

Una guirnalda de 100 bombillas incandescentes te costará unos 2,78 € en total.

Una decoración más grande, con 200 luces, constará unos 5,57 € en ese mismo periodo.

La diferencia entre tipos de bombilla deja claro que apostar por la iluminación LED es siempre la alternativa más eficiente y económica para decorar la casa en Navidad.

También es importante tener en cuenta, que para quienes cuentan con PVPC, las horas de oscuridad, cuando se suele encender el árbol, son las más caras del día, por lo que es recomendable encenderlas durante menos tiempo.

Aunque las luces LED consumen muy poco, concluyen en Selectra, es normal que la factura suba en diciembre porque también usamos más la calefacción, el horno, el termo o la bomba de calor. Si cada mes pagas más de lo que esperabas, quizá lo que toca revisar es la tarifa de luz que tienes contratada.