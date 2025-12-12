Colas en Decathlon para hacerse con el secador número uno para zapatillas y botas de deporte que está de promoción

Adiós a los zapatos mojados y malolientes. Decathlon, la cadena de tiendas especializadas en deporte, vende la solución perfecta a este molesto problema: un secador para zapatillas y botas que deja completamente seco y fresco el calzado y más materiales en un abrir y cerrar de ojos. Se trata del secador número uno en ventas ShoeDry Airo y ahora está de promoción. Tiene una rebaja del 25% y su precio actual es 59,95 euros (antes costaba 79,95 euros).

Gracias a su innovadora tecnología de ozono y a su eficiente función de secado, este producto garantiza unos zapatos frescos y secos de forma muy rápida, unas dos horas. Su tecnología ION combate, además, las bacterias y los hongos, secando a conciencia los zapatos por dentro.Apto también para cascos, guantes, calcetines. El secador ShoeDry Airo es apto para todo tipo de zapatos y materiales de la talla 30 a la 50, incluyendo las botas de esquí. Incluso sirve para secar cascos, guantes y calcetines. El aparato viene protegido contra el sobrecalentamiento y solo consume 100 W. Con un uso diario de 2 horas, el coste de la electricidad es de aproximadamente 16 euros al año. Su voltaje es de 230V.

¿Cómo funciona?

Solo hay que enchufarlo a la toma de la corriente y colocar los zapatos en el soporte. A continuación, hay que iniciar el programa y el ShoeDry Airo comenzará inmediatamente a refrescar y secar los zapatos. Después de unos 5 minutos, el secador alcanza la temperatura máxima de 45 grados. Esta temperatura, asegura el fabricante, es segura para todos los materiales, incluyendo los zapatos y botas de cuero. El programa está configurado de forma predeterminada en 120 minutos.

Si los zapatos no están muy mojados, se puede utilizar un programa más corto. La combinación de bacterias y sudor hace que los zapatos huelan mal. Por eso, es importante limpiar y secar los zapatos todos los días. La tecnología de ozono de este secador combate las bacterias y los hongos, y con aire caliente, los zapatos se secan por dentro.