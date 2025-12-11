Los secretos de las esponjas de colores ¿sabes para qué sirve cada una?

Mantener el hogar limpio y organizado es una tarea constante que no solo mejora la apariencia de nuestra casa, sino que también contribuye al bienestar de la unidad familiar.

Ya sea eliminar el polvo acumulado, desinfectar superficies o mantener un ambiente fresco y ordenado, la limpieza del hogar es una rutina esencial en cualquier casa.

Para lograr buenos resultados, hay que contar con las herramientas de limpieza adecuadas. Un buen ejemplo de esto son las esponjas, que aunque parezcan simples, cada uno de sus colores significa que son específicas para una superficie diferente.

Esponja jabonosa antigrasa

Esta esponja es perfecta para las bases de tus sartenes u ollas, ya que su efecto jabonoso puede desengrasar hasta las superficies más rebeldes.

Esponja verde

Es la indicada para toda la cubertería y el menaje diario que utilizamos como los vasos, las tazas y los platos. No es agresiva para estos objetos y así podrás mantenerlos relucientes por mucho tiempo.

Esponja azul

Es conveniente utilizarla para superficies más delicadas como en sartenes antiadherentes, las placas de inducción, las encimeras de granito o mármol, etc.

Esponja de acero

Es la más "agresiva", perfecta para frotar superficies con manchas rebeldes cómo pueden ser las rejillas del horno.

Esponja morada

Es la más delicada de todas. La podemos utilizar para limpiar zonas como el fregadero sin miedo de rallarlo o estropearlo.

Esponja XL blanca y rosa

Esta esponja es la mejor para dedicarla a la limpieza del baño. Su tamaño, forma y textura facilita la limpieza de la habitación que más usamos durante el día.

En resumen, más allá del aspecto, cada esponja de color tiene un propósito concreto. Utilizarlas correctamente no solo mejora los resultados de la limpieza, sino que ayuda a prolongar la vida útil de las superficies de la casa.