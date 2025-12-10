Cómo limpiar y recuperar tu viejo radiocasete para ser el más vintage de tu grupo de amigos

Hubo un tiempo en que el radiocassette era el rey de la casa. A su alrededor se grababan cintas, se escuchaban programas nocturnos y se compartían canciones como si fuera el mayor tesoro del mundo. Hoy, muchos de esos aparatos duermen en trasteros o estanterías acumulando polvo. Si quieres ser el más vintage de tus amigos y recuperar tu viejo aparato, estás a tiempo porque antes los aparatos electrónicos se hacían tan bien que tienes muchas posibilidades de que aún funcione.

Lo sorprendente, según técnicos y aficionados a la electrónica analógica, es que la mayoría de fallos no responden a averías complejas, sino a tres causas muy sencillas: suciedad en los cabezales, correas deterioradas y potenciómetros envejecidos que provocan chasquidos en el sonido. Tres problemas fáciles de resolver en casa con unas mínimas precauciones.

El procedimiento, lejos de requerir herramientas especializadas, parte de gestos básicos: limpiar la superficie, retirar el polvo de las ranuras y aplicar alcohol isopropílico en los cabezales y rodillos interiores. Para recuperar el sonido, basta con un poco de limpiador de contactos eléctrico en los mandos de volumen y tono. La mejora suele ser inmediata: desaparecen ruidos, vuelve la claridad y reaparece ese eco cálido tan propio de las cintas de casete.

El caso más común —y el que más “resurrecciones” provoca— es el de la correa del motor, que con los años se reseca o se derrite. Sustituirla, una tarea asequible y rápida, es con frecuencia la clave para que la cinta vuelva a avanzar como en sus mejores días. Y para quienes tienen miedo de abrir el aparato, los expertos tranquilizan: son mecanismos sencillos y robustos, diseñados para durar.

PASO A PASO Exterior Limpiar carcasa con paño húmedo y jabón neutro

Retirar polvo de rejillas y botones con brocha o pincel

Evitar aplicar agua directamente Compartimento de cinta Limpiar cabezal con alcohol isopropílico (IPA)

Limpiar rodillo de goma (pinch roller)

Revisar que los ejes metálicos giren bien

Comprobar el estado de la puerta y muelles Mecanismo interno Revisar si la correa está floja, derretida o rota

está floja, derretida o rota Sustituir la correa si es necesario

Lubricar suavemente ejes metálicos (una gota, no más)

No lubricar piezas de goma Sonido y mandos Aplicar limpiador de contactos en potenciómetros (volumen, balance)

en potenciómetros (volumen, balance) Girar varias veces para eliminar ruidos y crujidos

Probar altavoces y conexiones internas Radio Revisar antena y su movilidad

Mover el dial completo de extremo a extremo

Limpiar ligeramente la zona del sintonizador Prueba final Insertar cinta y probar play / stop / avance / retroceso

Comprobar velocidad estable del motor

Verificar que el audio no distorsione

Cerrar el aparato solo cuando todo funcione

El auge del formato nostálgico y la búsqueda de objetos con historia han devuelto protagonismo a estos dispositivos. Muchos descubren ahora que no hace falta comprar uno nuevo ni llevarlo a un servicio técnico: con una limpieza en profundidad, un radiocassette de hace 30 o 40 años puede sonar como si el tiempo no hubiera pasado.