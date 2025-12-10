¿Por qué tu baño desprende ese olor tan desagradable cuando pasas unos días fuera?
La humedad estancada, la falta de ventilación y la evaporación del agua en los sifones son las principales causas del mal olor en los baños tras unos días sin usarlo
La ciencia tiene la respuesta a la pregunta "¿por qué mi baño huele tan mal tras dos o tres días fuera de casa?". Es de las cosas más desagradables cuando llegas por fin a casa después de una escapada y al entrar tienes que taparte la nariz porque el olor a tubería es irrespirable. ¿Por qué ocurre eso aunque la casa permanezca cerrada y nadie use el baño?
Lejos de ser una cuestión de higiene o falta de limpieza, los expertos explican que el fenómeno tiene causas muy concretas.
El origen está en la humedad estancada, la falta de ventilación y los residuos microscópicos que quedan no solo en el inodoro, también en el desagüe de la ducha o el lavabo, e incluso cuando todo parece limpio. Al no haber circulación de aire, estas partículas se descomponen con más facilidad y generan gases que quedan atrapados en un espacio cerrado.
A ello se suma un factor que pasa desapercibido: el sifón, ese pequeño depósito de agua que hace de barrera contra los olores del desagüe. Si pasan varios días sin usar el baño, el agua del sifón comienza a evaporarse y abre la puerta a los olores de la tubería, que ascienden tal cual al cuarto.
La combinación de estos elementos —humedad, aire inmóvil y evaporación parcial de los sifones— basta para que un baño aparentemente limpio reciba al dueño de la casa con un olor desagradable. La solución, según recomiendan los especialistas, es simple: ventilar antes de irse, verter un poco de agua en los desagües y dejar abierta la tapa del inodoro para evitar la concentración de gases.
Unos gestos mínimos que te pueden evitar que la vuela a casa no sea tan agradable como tú esperas.
Cómo evitarlo
- Tirar de la cadena antes de salir
- Verter un vaso de agua en cada desagüe (ducha, lavabo, bidé)
- Añadir un chorrito de lejía o vinagre al inodoro
- Dejar la tapa del inodoro abierta
- Dejar la puerta del baño entreabierta
- Retirar toallas húmedas o mojadas
- Ventilar bien el baño antes de cerrar la casa
- Colocar un vaso con bicarbonato o carbón activado para absorber olores
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- La declaración de amor del expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la ciudad: 'Como en casa
- Los regantes del Páramo Bajo en León y la comarca de Benavente 'pagarán la tarifa un 173% más cara
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora
- ¿De dónde vienen los inmigrantes a Zamora? Estas son las nacionalidades de origen más frecuentes
- Un vecino de Benavente iba a crear con un conocido una empresa de compra de coches: el dinero desapareció
- El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico