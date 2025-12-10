El árbol de Navidad plegable que se monta en 10 segundos, decoración incluida

¿Qué día se ha de montar el árbol de Navidad en casa? No hay una fecha exacta que indique cuándo se debe instalar, pero lo habitual es que se haga a principios del mes de diciembre para poderlo disfrutar durante más tiempo. Donde sí hay consenso es en el desmontaje. Cada día que pasa del 6 de enero y el árbol sigue montado es un indicador de pereza y falta de orden en el hogar.

Hay personas a las que le gusta invertir su tiempo en decorar la casa con el cambio de las estaciones, dándolo todo cuando llega la Navidad. Así, instalan el belén, ponen luces por toda la casa, cambian el felpudo y ubican una corona en la puerta de entrada. Y, por supuesto, montan un árbol de Navidad grande, frondoso y lleno de luces y decoración. Pero también hay quien tiene espíritu navideño y no quiere invertir tanto tiempo y dinero en decorar la casa. Para estos últimos tenemos la solución ideal,

María Fernández HOGAR · LIFESTYLE, una 'influencer' de hogar, orden y estilo de vida en Instagram, donde acumula más de 1,8 millones de seguidores, ha promocionado recientemente un árbol de Navidad plegable que se monta en apenas unos segundos y que incluye todos los elementos ornamentales que ha de tener todo abeto. La 'influencer' ha añadido unas luces de hadas en cascada que le aporta un toque especial.

Este árbol de Navidad plegable es tan fácil de montar como de recoger. Retira las luces, levanta el árbol y guárdalo para el año que viene en su funda en menos de un minuto. Una solución bonita y diferente a los árboles de Navidad convencionales, que, aunque llamativos, requieren más tiempo de montaje y desmontaje.

Limpiar el árbol de Navidad

Y hablando del árbol de Navidad, debes tener en cuenta que, a pesar de ser un elemento decorativo que se usa de año en año, conviene lavarlo en alguna ocasión. Al final, no deja de ser un elemento que acumula polvo y suciedad con el paso del tiempo.

Para limpiar el árbol de Navidad deberás llenar la bañera con agua y verter tu jabón habitual. Remueve hasta que se haya disuelto y sea uno con el agua e introduce todas las ramas del árbol. Antes de nada, utiliza un filtro en el desagüe de la bañera para que los restos no atasquen las tuberías.

Deja actuar durante unos minutos, vacía la bañera y aclara todas las ramas una por una. Por último, abre bien todos los alambres, sacude para desprender el agua y deja que las ramas se sequen bien antes de montarlo. De esta forma no debería formarse óxido y quedará un árbol limpio y reluciente.