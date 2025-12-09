Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "volcán limpiador": el truco infalible para desinfectar un cubo de basura que huele a demonios

Cuando esté seco, mete en el fondo una cucharada de arena para gatos dentro de una bolsita de papel. Absorbe olores durante semanas.

Una mujer recoge una bolsa con basura del cubo correspondiente.

Una mujer recoge una bolsa con basura del cubo correspondiente. / Cedida

Abril Oliva

Es el enemigo silencioso de cualquier cocina porque es un foco de generadores de olores desagradables. Hablamos del cubo de basura, que aunque se friegue una y otra vez, hay ocasiones en las que el hedor parece haberse instalado para siempre en el plástico. Pero un truco casero, tan simple como sorprendente, se ha viralizado por su eficacia incluso en los casos más difíciles.

La técnica consiste en crear un “volcán limpiador” dentro del cubo mezclando bicarbonato y vinagre, una reacción que libera miles de burbujas capaces de desprender restos invisibles que provocan el mal olor. Después, solo hay que añadir agua muy caliente y un poco de jabón, dejar actuar unos minutos y aclarar. El resultado, según quienes lo han probado, es un cubo sin rastro de peste y con un olor neutro que dura días.

Como extra, muchos recomiendan colocar en el fondo una bolsita con arena para gatos, capaz de absorber humedad y malos olores durante semanas. Un truco económico, rápido y, según parece, la solución definitiva para el rincón más ingrato de la cocina.

Noticias relacionadas y más

CONSEJAZO

Cuando esté seco, mete en el fondo una cucharada de arena para gatos dentro de una bolsita de papel. Absorbe olores durante semanas.

Cómo desinfectar y neutralizar olores

La opción de la lejía siempre está ahí, pero ten muchísimo cuidado porque es peligrosa. Dejará de serlo si solo la mezclas con agua, nada más. Así podrás hacerlo de una forma segura.

LA LEJÍA

DATOS

Por qué la lejía puede generar gases tóxicos

  • La lejía contiene hipoclorito, un fuerte oxidante.
  • Al reaccionar con ácidos, libera gas cloro.
  • Al reaccionar con amoniaco, libera cloraminas.

Efectos en la salud

  • Irritación inmediata en ojos y vías respiratorias.
  • Tos, ahogo y sensación de quemazón.
  • Riesgo de edema pulmonar en exposiciones elevadas (30–120 min).

Cuándo aumenta el peligro

  • Mezclar productos por error.
  • Usar grandes cantidades en baños o trasteros sin ventilación.
  • Personas con asma o problemas pulmonares.

Uso seguro

  • Nunca mezclar lejía con otros productos.
  • Ventilar durante y después de su uso.
  • Si aparece irritación, interrumpir la limpieza y salir al exterior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents