Trucos caseros para limpiar cristales: solo con productos que ya tienes en casa

Los cristales (incluidas las mamparas) son unos de los elementos más difíciles de limpiar de los que hay en casa. Y también de los que más pereza da (todo hay que decirlo). Pero la realidad es que se pueden dejar impolutos con productos que todo el mundo tiene en su hogar. Lo explican en Clarel.

Uno de los trucos más efedctivos y baratos para dejar todo brillante es la clásica mezcla de agua + vinagre blanco. Sí, el vinagre: ese ingrediente natural con súper poderes desinfectantes y desengrasantes que nunca falla.

¿Qué necesitas?

Vinagre blanco.

Agua destilada.

Una botella rociadora.

Un paño de microfibra o papel periódico.

Paso a paso:

Mezcla agua y vinagre al 50/50. Rocía la mezcla directo sobre la superficie. Pasa el paño de microfibra con movimientos circulares. No olvides secar bien las esquinas.

¿Tu espejo está lleno de manchas imposibles?

Súbele el nivel: agrega una pizca de bicarbonato de sodio a la mezcla de agua y vinagre. Aplícalo, deja que actúe unos minutos, enjuaga con agua destilada y seca muy bien para que no queden restos.

Tips que sí o sí debes tener en cuenta:

Evita limpiar cuando da el sol: seca todo demasiado rápido y deja manchas. Mejor en días nublados.

Usa papel periódico o microfibra para decirle adiós a las marcas.

Salta los productos con demasiado alcohol o amoníaco: pueden dejar rayas o dañar la superficie.

El producto (casi) mágico para limpiar el baño

Y, ya que nos ponemos, vamos a dar también, gracias a los expertos de Clarel, unos cuantos consejos para limpiar el baño, porque esta estancia de la casa es, sin duda, uno de los lugares más difíciles de mantener limpio y desinfectado. Para muchísimas personas, darle una buena limpieza termina siendo agotador, sobre todo por la cantidad de productos químicos que solemos usar para ver resultados decentes.

Pero aquí viene lo que casi nadie sabe: limpiar el baño no necesita horas de esfuerzo ni un arsenal de productos caros. Hay un ingrediente natural, barato y súper eficaz que compite con cualquier desinfectante del supermercado.

Y sorpresa: no es vinagre ni bicarbonato.

El protagonista es la sal gruesa, un ingrediente con potentes propiedades antibacterianas y desinfectantes, perfecto para dejar los inodoros impecables.