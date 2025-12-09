El truco secreto de las joyerías para que todas las alhajas luzcan relucientes

Los joyeros llevan años utilizándolo, pero hasta ahora casi nadie fuera del sector lo conocía. ¿Sabes cómo conseguir que tus alhajas brillen como el primer día?

Se trata de un método infalible, profesional y efectivo basado en un producto que puedes encontrar a cualquier farmacia y que nadie asociaría con joyas: las pastillas efervescentes para dentaduras.

El sistema no puede ser más sencillo. Basta con llenar un vaso con agua templada, añadir media pastilla efervescente e introducir la joya durante apenas un par de minutos. La mezcla libera miles de microburbujas que se cuelan entre los engastes y rincones más pequeños, arrastrando suciedad, cal y restos que oscurecen el metal. Después, solo hay que enjuagar con agua fría y secar con un paño suave.

NO UTILIZAR EN... No usar en: Perlas

Ámbar

Ópalo

Corales

Turquesas

Ni en joyas muy envejecidas o con pegamentos antiguos porque podría debilitarlos.

El truco funciona especialmente bien en oro, plata, platino y piedras duras como diamantes o zafiros. No obstante, los expertos advierten que no debe usarse con perlas, coral, ópalo o turquesas, ni en joyas muy antiguas con pegamentos delicados.

Resultado sorprendente

El resultado, aseguran quienes lo practican, es sorprendente: un brillo intenso y limpio que parece recién salido del taller… y sin necesidad de invertir en costosos productos especializados.

El truco de la pasta de dientes

Otro truco efectivo viene de la mano de Begoña Ordenatriz, que hace tiempo dio a conocer un truco para limpiar bisutería y todo tipo de pendientes. Es tan fácil como utilizar pasta de dientes. Eso sí, tiene que ser blanca y no de gel, y de buena calidad.

Es tan sencillo como poner pasta de dientes en toda la superficie de la bisutería, dejarla secar durante 5 o 10 minutos y cepillarla con agua utilizando para ello un cepillo de dientes nuevo, cuyo uso solo sea este.

Si lo que necesitas es quitar el óxido que se acumula en alguna bisutería, Begoña apuesta por el esmalte transparente de uñas o utilizar sal y limón, secando esta mezcla durante 3 o 4 horas al sol.