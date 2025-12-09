Tres trucos para que la calefacción rinda más y gaste menos

Con la llegada del frío, hay que estar preparados en casa con ropa de abrigo cómoda y elementos para obtener confort durante todo el invierno. Si ya estás provisto de mantas, toca poner al día el sistema de calefacción para que rinda a su máxima capacidad. Con estos tres consejos conseguirás que tus radiadores calienten más y puedas gastar menos en calefacción.

El primer truco es colocar láminas reflectantes detrás de los radiadores. Mide el radiador y corta una lámina reflectante a medida. Pega un trozo de cinta de doble cara en cada esquina y luego pega la lámina en la pared. Así reflejará el calor hacia la habitación en lugar de perderlo por la pared.

Purga los radiadores para que funcionen al máximo. Hazte con un destornillador y un recipiente para recoger el agua. Abre la válvula del radiador girándola hacia la izquierda y deja que el aire atrapado salga. Cuando veas que el agua fluye de forma continua, gira hacia la derecha para cerrarla.

Por último, no te olvides de limpiar el polvo de los radiadores. Puedes comprar un plumero específico para zonas difíciles para llegar allá donde no lo conseguirás con una bayeta o una gamuza atrapapolvo. Con estos tres consejos verás cómo los radiadores calientan mejor y más rápido.

Ahorrar dinero con la calefacción

Debido a los altos costes de la energía, los hogares españoles buscan medidas de ahorro para reducir el gasto en calefacción durante el invierno. Además de los trucos mencionados con anterioridad, se plantean alternativas para seguir logrando confort gastando menos dinero.

Dependiendo del tamaño de tu casa, podrías considerar adquirir un calefactor para reducir el gasto de calefacción. Pero antes deberás fijarte en su etiqueta energética: los marcados con letras A y B son más eficientes. Si le vas a dar un uso puntual, quizá te salga más rentable que encender la calefacción. Analiza tu gasto mensual, compara lo que te cuesta en comparación con el coste de la electricidad por usar un calefactor y decide cuál te sale más barato.