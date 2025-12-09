La multa que van a recibir miles de conductores de en los próximos días por circular a más de 90 kilómetros por hora en autovía

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil denunciaron a 8.144 conductores de furgonetas durante la semana pasada en el marco de una campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre vigilancia a estos vehículos, con puntos de control en carreteras y zonas cercanas a centros comerciales, polígonos industriales y lugares de carga y descarga.

La campaña se prolongó entre el 24 y el 30 de noviembre de este año, y coincidió con el Black Friday, que incrementó la circulación de esos vehículos de reparto de mercancías.

Fuentes de la DGT indicaron a Servimedia que la primera vez que se puso en marcha esa campaña por el Black Friday fue en 2014 y volvió a retomarse en 2018. También se hizo en 2019, 2020, 2022 y 2023, pero no el año pasado porque "se priorizaron otras campañas", así que volvió en 2025.

Los agentes controlaron 120.922 furgonetas y denunciaron a 8.144 conductores (un 6,7% del total) por infringir algún precepto relacionado con el tráfico y la seguridad vial, según informó este viernes la DGT.

Esta vez, la infracción más cometida fue circular a velocidades superiores a las permitidas en carretera -90 km/h en autopistas y autovías, y 80 en vías convencionales-, con 2.288 conductores denunciados (un 28,1%).

Además, no tener la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en regla fue motivo por el que se denunció a 2.214 conductores, un 27,2% del total de las denuncias.

Otros 240 circulaban con los neumáticos en mal estado y 220 furgonetas resultaron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación (circulación (en este último caso, se trata de 31 de media al día).

Los agentes detectaron a 232 conductores de furgonetas ante el volante con presencia de drogas en el organismo y 90 dieron positivo por alcohol en controles preventivos.

Otras infracciones

Un total de 363 ocupantes de furgonetas fueron denunciados por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Según la DGT, este sistema de retención es el que más vidas ha salvado en caso de siniestro de tráfico.

La carga de los vehículos resultó otro de los preceptos controlados, debido a que el peso y la distribución son vitales en caso de siniestro. En siete días, 320 conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 267 por llevar una incorrecta disposición de la carga.

Según la DGT, a mayor masa de la furgoneta, mayor distancia de seguridad se debe mantener para detener el vehículo a tiempo ante cualquier imprevisto.

Por último, los agentes formularon 536 denuncias por aspectos relacionados con la documentación tanto del vehículo como del conductor y 191 por carecer del seguro obligatorio.