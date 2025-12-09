Cómo limpiar productos de cuero para que mantengan su brillo y color
Los expertos de Comercial Dona te cuentan los consejos clave para limpiar y mimar tus productos de cuero
El cuero es ese material único que siempre destaca: elegante, resistente y presente en todo, desde ropa hasta muebles. Pero, aunque lo vemos por todas partes, sigue siendo un gran desconocido cuando se trata de cuidarlo como se merece. En este artículo, los expertos de Comercial Dona te cuentan los consejos clave para limpiar y mimar tus productos de cuero y que mantengan su brillo y color durante muchísimo más tiempo.
Productos recomendados
Lo ideal es usar un limpiador específicamente formulado para cuero: que sea de pH neutro y libre de ingredientes agresivos.
Y otro imprescindible: un buen acondicionador. Es lo que mantiene la flexibilidad del cuero y evita las temidas grietas. Busca uno de calidad, a ser posible con ingredientes naturales como aceite de jojoba o cera de abejas.
Evitar productos nocivos
Fuera alcohol, disolventes, químicos fuertes y cualquier limpiador corrosivo. Todos estos pueden resecar el cuero, matarle el brillo, agrietarlo o incluso alterar su color.
Tampoco te fíes de productos “caseros” de uso diario: nada de jabón de platos, amoniaco o lejía. Pueden arruinarlo en minutos.
Pasos a seguir
- Empieza retirando polvo y suciedad con un paño suave y seco, o con una aspiradora usando un cepillo delicado.
- Aplica el limpiador en un paño limpio y ligeramente húmedo (¡nunca directamente sobre el cuero!). Haz movimientos circulares y suaves.
- Retira el exceso con un paño seco.
- Por último, aplica el acondicionador siguiendo las instrucciones del fabricante y deja que el cuero lo absorba por completo antes de usarlo.
Mantenimiento regular
El último tip que dan en Comercial Doma es limpiar tus productos de cuero al menos una vez al mes. Así evitarás acumulación de polvo, desgaste innecesario y te será mucho más fácil mantenerlos impecables.
Y un must: protégelos del sol directo y del calor excesivo. Son los enemigos número uno del agrietamiento prematuro.
