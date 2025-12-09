¿Hay que lavar el árbol de Navidad cada año? Te sorprenderá saber que...

Te sorprenderá saber que... sí. Sí deberías de lavar el árbol de Navidad antes de guardarlo o, por el contrario, la primera vez que vas a ponerlo después de estar un año encerrado. De hecho, esta última opción es la mejor ya que si lo haces al recogerlo, acumulará polvo seguro.

Aunque suene exagerado, los expertos de limpieza recomiendan lavar el mítico adorno de forma frecuente, es decir, cada año. Sobre ello han hablado recientemente en el programa "Atrévete" de Cadena Dial, donde los presentadores y colaboradores han alucinado literalmente al conocer la información.

¿Dónde hacerlo? ¡A la bañera!

No basta con pasarle un plumerito en cinco segundos y listo. Hay quienes dicen que lo suyo es introducirlo en la bañera con productos desinfectantes para eliminar polvo, ácaros y olores que pueden provocar alergias o, simplemente, restar brillo a la decoración. De todos modos, ese nivel es muy "pro" de modo que la recomendación más extendida es darle un buen “baño de aire”, es decir, sacudirlo al aire libre, pasar un paño húmedo por las ramas o utilizar un pulverizador con agua y un par de gotas de suavizante para devolverle frescura.

LAS MEJORES REACCIONES "Ay mi madre. El mío es de esos que parecen nevados así que si lo lavo, me lo cargo".

"Yo lo guardo en su caja, muy bien cerrada. No creo que coja virus o alguna enfermedad contagiosa. Para el año que viene lo envuelvo en mascarillas y así no hay peligro".

"Compré el árbol con 18 años , cuando me independicé, y voy a cumplir 44... no lo he lavado en mi vida y si lo lavo ahora se me desintegra".

"Llevo años con el mismo y creo que lo que lo mantiene intacto es el polvo navideño porque el resto del año está bien embalado".

"Pues yo que lo dejo guardado hasta con los adornos, luces y bolsas puestos por pura pereza..."

"Bobadas. Si huele a cerrado, se pulveriza con un spray quita olores y listo".

"Yo no lo he lavado nunca pero tiene lógica... Este año lo lavo con la manguera"

Árboles de Navidad caseros

Inicialmente, los árboles de Navidad eran abetos reales cortados y situados en emplazamientos icónicos. Poco a poco se fueron haciendo hueco en los hogares y cambiando por materiales sintéticos, evitando así la tala de numerosos árboles de los bosques nacionales. Sin embargo, el uso de plásticos y otros materiales poco sostenibles fue y sigue siendo objeto de preocupación, creciendo progresivamente en las últimas décadas las alternativas con materiales reciclados, e incluso popularizándose los trucos para llevar a cabo una fabricación casera de los mismos.

Las posibilidades son infinitas, y su único límite es tu imaginación. Te proponemos cuatro alternativas como punto de partida. A partir de ahí, solo tienes que poner a prueba tu creatividad para que tu decoración navideña sea única e inimitable.

CON LIBROS

DE CORCHOS

Otra posibilidad económica es emplear los corchos sacados de las habituales botellas de vino para confeccionar un pequeño árbol original y discreto a la vez. Al igual que la opción anterior, recurrir a esta posibilidad evita realizar un desembolso monetario.

El gran inconveniente de esta opción es su reducido tamaño, lo que puede ser aprovechado en viviendas de menor tamaño, evitando así ocupar un amplio espacio como sucede con los árboles tradicionales.

3.CON ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO

El coste económico de esta posibilidad es reducido, y además da lugar a una nueva posibilidad, como es la de crear un calendario de Adviento, tapando los rollos y abriendo uno de ellos durante cada día del mes de diciembre.

4.DE PAPEL, CARTÓN O MADERA

Otra opción sencilla y barata, apta para que los niños colaboren en su creación, y que acepta multitud de tamaños y decoraciones. Sólo hay que hacerse con los materiales, planificar la elaboración, cortar los tamaños deseados y unir las piezas de la manera deseada.

(Fotos: Shutterstock)