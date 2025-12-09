El dilema de los frutos secos: ¿Son buenos o malos para adelgazar si los consumes haciendo dieta?
La hora de comer y el acompañamiento de las comidas suele ser determinante a la hora de perder peso
Dieta: ¿Frutos secos sí o frutos secos no? Esa es la cuestión. Te lo explicamos todo a continuación. Comer frutos secos mejora la salud, pero en España los sobrevuela la mala fama. El imaginario colectivo los imagina tan perjudiciales como las patatas fritas y nada más lejos de la realidad.
La grasa de estos alimentos es insaturada y es beneficiosa para la salud. Los nutricionistas recomiendan ingerirlos a diario en la dieta para adelgazar, equilibrar al organismo y ganar energía de forma sana sin engordar.
Los frutos secos ideales para incorporar a tu dieta: no todo vale
Es fundamental comprarlos al natural porque a los envasados se les suele añadir un extra de sal y comiéndolos todos los días se superaría el umbral máximo de 5 g por persona y día que señala la OMS.
No deben elegirse nunca fritos, de esta manera estaríamos añadiendo grasas de mala calidad, mientras que si los comemos al natural o tostados, mantendrán sus grasas saludables. Es importante también reducir lo máximo posible el contenido de sal en las comidas.
Los frutos secos sí son buenos para adelgazar
La dieta mediterránea incluye los frutos secos (naturales, tostados y sin sal) dentro de sus recomendaciones. Se detiene especialmente en las nueces por su contenido en omega 3, pero también las demás variedades que existen: almendras, anacardos, avellanas, etc.
Incluso, dentro siempre de un patrón de alimentación saludable, los frutos secos son recomendables para adelgazar. La ingesta se puede reducir pero nunca suprimir porque las grasas insaturadas siempre se necesitan en una dieta de adelgazamiento.
Igual que los frutos secos, también son ricos en grasas insaturadas el aguacate, el pescado azul y por supuesto el aceite de oliva.
Un metaanálisis publicado en 2018 en la revista Nutrition & Metabolism concluyó que "el consumo de frutos secos puede ser beneficioso en la prevención del síndrome metabólico y el sobrepeso".
¿Cuándo consumir frutos secos en una dieta?
La hora de comer y el acompañamiento de las comidas suele ser determinante a la hora de perder peso, pero esto no ocurre con los frutos secos: pueden consumirse a la hora que se deseen.
Lo único que hay que tener en cuenta para adelgazar comiendo frutos secos es estar pendiente e ingerirlos al natural o tostados y sin sal, y dentro siempre de una dieta saludable. Pueden estar incluidos dentro de cualquier preparación que hagamos o bien tomarlos solos.
