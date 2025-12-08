‘El rugir de las llamas’: HBO estrena un documental sobre los incendios del verano de 2025

HBO Max ha estrenado la película documental original ‘El rugir de las llamas’ (‘Only on Earth’), dirigida por la danesa Robin Petré y coproducida por Hansen & Pedersen, Polar Star Films y HBO.

Es una película sensorial e impactante, rodada en un verano marcado por el calor extremo y la sequía, en el que incendios forestales inextinguibles arden durante días.

El film está profundamente enraizado en los paisajes montañosos del sur de Galicia, una de las zonas más vulnerables de Europa frente a los incendios forestales, y reflexiona sobre el frágil equilibrio de la naturaleza y la relación entre humanos y animales, apuntan en HBO.

Kilómetros de aerogeneradores se extienden por estas tierras como colosos espectros blancos cubiertos por la niebla de la montaña. A sus pies, pastan las bestas: los pequeños y resistentes caballos salvajes europeos que han vagado libremente por estas tierras durante siglos, bajo la atenta mirada de los vaqueros locales.

Son indispensables para la prevención de incendios, ya que mantienen a raya la vegetación más inflamable. Pero los caballos son cada vez menos numerosos, y algunos temen que pronto puedan desaparecer por completo a causa del choque entre el progreso humano y la naturaleza. Al mismo tiempo, el verdadero estilo de vida del vaquero se está convirtiendo en una cosa del pasado.

El bombero San, el vaquero Pedro y la agricultora Eva

La película adopta múltiples perspectivas: la del extraordinario bombero San, especializado en el análisis de incendios forestales, un trabajo que lo lleva al frente de los fuegos más peligrosos; la de Pedro, un niño de diez años que sueña con ser vaquero; la de Cristina, que vive en estrecho contacto con la naturaleza, con todo lo bueno y lo malo que eso implica, como agricultora y también como bombera; la de Eva, una veterinaria de gran corazón que trabaja con caballos tanto salvajes como domesticados, y que es también una auténtica vaquera, a la altura de los demás; y la de los animales, especialmente los caballos, que siempre nos devuelven la mirada cuando los observamos, señalan en HBO.

Dirigida y escrita por Robin Petré. La producción ha estado a cargo de Signe Skov Thomsen, Malene Flindt Pedersen, Carles Brugueras, Marieke van den Bersselaar. Sus productores ejecutivos son Hanka Kastelicová, Alberto Carullo, Antonio Trashorras y David Ocaña. La película es una coproducción danesa-española-sueca de Hansen & Pedersen, Polar Star Films y HBO.